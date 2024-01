Accord Ethiopie-Somaliland : l'Egypte "aux cotés de la Somalie"

Le président égyptien Abdul Fattah al-Sisi a promis son soutien à la Somalie alors qu'un désaccord profond s'est ouvert avec l'Éthiopie au sujet de l'accord d'accès maritime passé avec le Somaliland.

L'Éthiopie a signé lundi un accord pour utiliser l'un des ports maritimes du Somaliland, suscitant critiques et agacement de la Somalie.

La Somalie, qui considère le Somaliland comme faisant partie de son territoire, a condamné l'accord, le qualifiant d'acte « d'agression » et de violation de sa souveraineté.

Mogadiscio promet de s'y opposer par tous les moyens légaux.

Le Somaliland fait partie de la Somalie en vertu de la constitution somalienne et cet accord, signé sans base juridique, défie les règles de l'ONU, de l'UA et de l'IGAD a déclaré le Premier ministre.

Mogadiscio a dans la foulée rappelé son ambassadeur à Addis-Abeba pour consultation et invité les institutions internationales à forcer l'Ethiopie à renoncer à son projet d'accès à la Mer rouge.

Sécurité et stabilité

Lors d'un appel téléphonique avec le président somalien Hassan Cheikh Mohamud, le président égyptien Abdul Fattah al-Sissi a assuré que "l'Égypte maintiendrait une position ferme aux côtés de la Somalie et soutiendrait sa sécurité et sa stabilité", a déclaré le porte-parole de M. Sissi, Ahmed Famy, ajoutant que les deux dirigeants avaient également discuté des "développements régionaux". et les relations bilatérales.

Le président Mohamud s'est également entretenu par téléphone avec l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad, des relations bilatérales et régionales d'intérêt mutuel, a indiqué la présidence somalienne.

L'Union européenne a critiqué l'accord, appelant au respect de « l'unité, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale » de la Somalie.

"C'est essentiel pour la paix et la stabilité de toute la région de la Corne de l'Afrique", a déclaré l'UE dans un communiqué.