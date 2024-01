Somaliland : le ministre de la Défense démissionne contre l'accord avec l'Ethiopie

Le ministre de la Défense du Somaliland a démissionné pour protester contre la signature par son gouvernement d'un accord permettant à l'Éthiopie, pays enclavé, d'accéder au littoral du Somaliland.

"L'Éthiopie reste notre ennemi numéro un", a déclaré Abdiqani Mohamud Ateye lors d'une interview accordée dimanche à la télévision locale.

La Somalie a protesté contre cet accord qu'elle considère comme une menace pour la souveraineté du Somaliland, qui s'est séparé de la Somalie il y a plusieurs décennies mais qui n'est pas reconnu par la communauté internationale comme un État indépendant.

M. Ateye a affirmé que lors d'une réunion antérieure avec le président du Somaliland, Muse Bihi Abdi, il avait exprimé sa conviction que le stationnement de troupes éthiopiennes au Somaliland était fondamentalement inapproprié.

Il a également fait valoir que le site de construction proposé pour la base des forces marines éthiopiennes appartenait légitimement à sa communauté, mais que le président avait ignoré ses préoccupations.

Les gouvernements du Somaliland et de l'Éthiopie n'ont pas réagi immédiatement aux affirmations du ministre.

Le Somaliland, région stratégiquement située à proximité du golfe d'Aden, s'est séparé de la Somalie en 1991, lorsque le pays s'est effondré dans un conflit mené par les seigneurs de la guerre.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président du Somaliland ont signé le protocole d'accord sur l'accès à la mer la semaine dernière. Dans le cadre de cet accord, le Somaliland louera à l'Éthiopie une portion de 20 kilomètres de son littoral.

Le ministre de la défense du Somaliland a accusé le Premier ministre éthiopien de tenter d'acquérir cette portion de côte sans négociations appropriées. "Abiy Ahmed veut la prendre sans la louer ni la posséder", a-t-il déclaré.

L'accord a déclenché des manifestations dans tout le Somaliland, les citoyens étant divisés à ce sujet. Certains y voient des avantages économiques potentiels. D'autres craignent de compromettre leur souveraineté.

Avec une population de plus de 120 millions d'habitants, l'Éthiopie est le pays enclavé le plus peuplé du monde. Elle a perdu son accès à la mer lorsque l'Érythrée a fait sécession en 1993. Depuis lors, l'Éthiopie utilise le port de Djibouti, pays voisin, pour la plupart de ses importations et exportations.

Si, à court terme, l'accord peut ne pas affecter la stabilité régionale parce que la Somalie n'a pas les moyens d'imposer sa volonté par la force au Somaliland, à plus long terme, des États comme Djibouti et l'Égypte pourraient être affectés, a déclaré Matt Bryden, conseiller stratégique pour Sahan Research, un groupe de réflexion basé à Nairobi.

"Djibouti pourrait percevoir une menace pour ses intérêts commerciaux en tant que principal port de l'Éthiopie. L'Égypte pourrait s'opposer aux ambitions de l'Éthiopie d'établir une présence navale dans la mer Rouge et le golfe d'Aden. Toutes les parties feront pression sur les membres de l'Union africaine et de la Ligue arabe pour qu'ils prennent position. Il est donc fort probable que l'on assiste à une escalade des positions politiques et diplomatiques de toutes les parties", a-t-il déclaré.