Présidentielle en RDC : Katumbi promet un fond spécial pour le Nord-Kivu

L'opposant Moïse Katumbi a lancé la campagne électorale à Goma jeudi (23 novembre) dans l'est de la République démocratique du Congo,a promis la fin du conflit et l'amélioration de la vie quotidienne, proposant la création d'un fonds spécial de 5 milliards de dollars américains pour le Nord-Kivu et l'Ituri.

"Dès mon arrivée à la présidence, je vais créer un fonds spécial pour le Nord-Kivu et l'Ituri. Et vous savez à combien s'élèvera ce fonds spécial ? 5 milliards de dollars américains," a déclaré Moïse Katumbi.

Lors du meeting, le numéro du trois a ouvertement critiqué le président sortant Félix Tshisekedi, notamment sur la situation à Goma.

Goma, un bastion électoral clé, est confrontée à des défis sécuritaires dus à la présence de groupes armés depuis trois décennies.

"Cela fait longtemps qu'ils pleurent sur le M23 et le Rwanda. Ont-ils trouvé des solutions ? [Non, répond la foule] Je suis venu pour trouver une solution. Est-ce qu'on se comprend ? Avec moi, tu attaques, j'attaque aussi, est-ce qu'on se comprend ? Vous récupérez, je récupère aussi, n'est-ce pas ? Je vais m'installer ici et finir la guerre dans quelques jours, est-ce qu'on se comprend ?", a demandé Moïse Katumbi.

La récente menace du Mouvement M23 dans la région a renforcé les inquiétudes et malgré les efforts militaires et autres alliances, la situation reste préoccupante.

Les partisans appellent avant tout au retour de la paix dans une région marquée par des décennies de conflit.

"Nous sommes dans la période électorale, dans la campagne électorale. Et ce que nous voulons de tous les candidats, tous les prétendants, ceux qui veulent briguer à la magistrature suprême, notamment Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi et autres, c'est d'abord de restaurer la sécurité dans notre pays, plus particulièrement dans notre province du Nord-Kivu," indique Zephanie Mayolo, résident de Goma.

Certains des détracteurs de Katumbi l’accusent aussi de ne pas être un "vrai congolais", du fait de l’origine grecque de son père. Le député Noël Tshiani milite ainsi depuis juillet 2021 pour l’adoption d’une loi sur la **_"congolité"_**visant à interdire l’accès à la magistrature suprême à tous ceux qui ne sont pas nés de père et de mère congolais.

Celle-ci trouve un écho mortifère dans l’est de la RDC où les discours xénophobes se multiplient depuis le retour du M23, accusé d’être un instrument du Rwanda pour déstabiliser son grand voisin.

L’élection présidentielle est prévue pour le 20 décembre, avec 25 candidats en lice.