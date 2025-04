Afrique du Sud : le Rand Easter Show, entre divertissement et services publics

Le Rand Easter Show, un événement phare du calendrier sud-africain, a attiré cette année encore des milliers de visiteurs au Johannesburg Expo Centre, du 17 au 21 avril.

L’édition 2025 a su combiner tradition et innovation, en offrant une expérience immersive et enrichissante pour toute la famille.

Le Rand Easter Show est bien plus qu’une simple foire. Chaque année, il réunit des familles sud-africaines de tous horizons pour célébrer Pâques dans une ambiance conviviale et festive. L’événement propose des manèges, des stands de nourriture et des expositions pour les jeunes et les adultes. Cette année, le thème phare était "Ocean Wonders" (Merveilles de l’océan), avec des animations marines interactives et un aquarium virtuel qui ont émerveillé les visiteurs.

« C’est la première fois que nous venons au Rand Show. Nous avons déménagé du KZN en février et j’étais un peu nerveuse à propos des manèges, mais mon mari m’a dit que c’était quelque chose que nous ne pouvions pas manquer. Il vient au Rand Show depuis des années, et je voulais que sa famille en fasse l’expérience. Ce fut une belle expérience, surtout l’exposition sur les océans qui était fantastique. Les enfants ont adoré », a déclaré Elsabe Oosthuizen, une visiteuse du salon.

Un événement qui s’adapte aux besoins du public

Le Rand Easter Show n'est pas seulement un lieu de divertissement. Il propose aussi un espace dédié aux ministères et institutions du secteur public, où les visiteurs peuvent accéder à des services essentiels tout en découvrant les initiatives du gouvernement. Cette dimension pratique permet à l’événement de servir à la fois de lieu de loisirs et d’opportunités d’engagement civique.

« Nous avons pris en compte les retours des visiteurs et les demandes exprimées par les consommateurs. Nous cherchons toujours à améliorer l’expérience, et c’est ce qui permet de maintenir cet événement aussi pertinent et dynamique chaque année », a expliqué Adele Hartdegen, directrice générale du Rand Easter Show.

Un événement historique et toujours populaire

Fondé en 1936 sous le nom de Empire Exhibition, le Rand Easter Show est devenu une tradition incontournable. Au fil des décennies, il s’est imposé comme la plus grande exposition de produits de consommation en Afrique du Sud et un véritable lieu de rencontre pour les familles.