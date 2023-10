Brésil : l'histoire des Kayapos exposée au Musée de Rio de Janeiro

Le chef Kayapo, Raoni Metuktire au bras de son petit-neveu le rappeur Matsi se dirigeant au musée d'Art contemporain de Niteró où se tenait samedi l'exposition indigène 'Mekukradjá Obikàrà' qui met en valeur ce peuple de l'Amazonie au Brésil.

Les Kayapos défendent leur terre et se battent pour préserver ses millions d'hectares de forêts face à l'exploitation du bois : je suis ici pour dire que nous avons tous le devoir de faire entendre notre voix afin de ne pas détruire les forêts. Je demande donc à tous ceux qui sont ici de s’unir pour lutter pour la préservation de la nature, a interpellé le chef Kayapo.

L'exposition met un point d'honneur aux activités des femmes de la tribu Kayapo, avec leur incontournable rituel : le Body painting, qui est fait à base de colorants naturels d'ingrédients amazoniens, appelés Jenipapo et Urucum. De plus, l’exposition dévoile plus de 100 photographies, vidéos inédites et pièces d’art e la tribu Kayapo.

La forêt amazonienne abrite environ 7 000 Amérindiens Kayapos et 14 groupes différents indigènes. Menacés par les éleveurs, les bûcherons et les chercheurs d’or à leurs frontières, les Kayapos se sont battus et ont obtenu la reconnaissance officielle de leurs terres au cours des années 1980 et 1990. Mais les lois n’offrent pas une protection suffisante.