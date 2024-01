"Un monde en commun" : des photos sur l'Afrique exposées au Tate Modern

Depuis le XIXe siècle, les représentations de l'Afrique ont souvent été déformées par l'objectif des caméras occidentales. Aujourd'hui, des artistes du continent et d'ailleurs remettent en question les images stéréotypées du passé et du présent de l'Afrique, comme ici au musée Tate modern de Londres.

L'exposition "A World in Common" rassemble 36 artistes de toutes générations, leur donnant l'occasion d'explorer les héritages du passé africain à travers un large éventail de thèmes.

De la spiritualité à la dynamique familiale en passant par l'urbanisation et les défis climatiques, les artistes utilisent la photographie, parfois entrecoupée de vidéos et de sons, pour présenter et explorer un paysage en constante évolution.

Les photographies de studio d'artistes tels que Ruth Ossai, Atong Atem et Hassan Hajjaj s'inspirent d'artistes tels que le pionnier algérien Lahzar Mansouri, réconciliant l'héritage culturel avec la modernité.

Au-delà du passé du continent, l'exposition est également tournée vers l'avenir, les artistes se penchant sur les défis que le XXIe siècle nous réserve, l'accent étant mis sur la croissance des villes et la crise climatique.

L'exposition "Un monde en commun" examine les riches histoires et cultures de l'Afrique et offre une vision optimiste de l'avenir du continent, dans un monde où nous sommes tous connectés.