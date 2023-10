Gianni Infantino au Burundi pour le projet ''Football for Schools''

Le président de la fédération internationale de football reçu par le Evariste Ndayishimiye le président burundais. Gianni Infantino est dans ce pays d’Afrique de l’Est pour la mie en route du projet Football for Schools.

Cette initiative vise à rendre le football plus accessible aux jeunes en intégrant des activités footballistiques dans le système éducatif.

" Vous êtes le 100ème pays dans lequel nous mettons en place ce merveilleux projet Football for Schools, avant de terminer, je veux faire trembler un peu ce lieu, ce stade, ce lieu de la jeunesse, de la communion, de la passion et de l'amour de la jeunesse, de la communion, de la passion et de l'amour.'', a déclaré le président de la FIFA.

Soutenu par l'UNESCO, le programme contribue aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

" Parce qu'aujourd'hui, grâce à ce magnifique projet Football for Schools la FIFA et le Burundi unissent le monde. Nous unissons le monde avec un projet de football, avec un projet d'éducation, d'un projet qui donne des chances et des opportunités à la jeunesse, aux garçons et aux filles de ce merveilleux pays qu'est le Burundi. Merveilleux pays, le Burundi. Vous êtes des gens fiers, vous êtes des gens du football", a souligné Gianni Infantino.

Environ 1,5 million de ballons ont été distribués depuis son lancement à Porto Rico en 2019 et plus de 23 millions d'enfants utilisent l'application Football for Schools.