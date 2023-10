Des Gabonais satisfaits après l’incarcération de Sylvia Bongo

La nouvelle de l’incarcération de l’ancienne première dame du Gabon n’a pas manqué de faire réagir ses concitoyens. Depuis le coup d’état fin août, Sylvia Bongo était en résidence surveillée pour des détournements présumés de fonds publics.

Elle a été conduite ce jeudi à la prison centrale de Libreville. Dans ce marché de la capitale, les habitants espèrent que justice sera faite.

"J'ai appris que Sylvia Bongo est en prison, je préfère qu'elle reste à vie là-bas. Pourquoi je le dis, parce qu'ils ont fait trop souffrir le Gabonais. On souffre, on passe des moments difficiles et l’argent était avec eux caché", explique Judith Milebou Ndzamba, une vendeuse.

"Pendant que Sylvia Bongo est arrêtée, il faut que l'on récupère tout l'argent qu'ils ont volé avec toute leur famille pendant 60 ans. On est pauvre à cause de ça. Alors qu'on est seulement deux millions d'habitants. Voilà comment le pays est pauvre, à cause d'une seule famille", explique Bitegue Bi Ngong, retraité.

Sylvia Bongo, 60 ans, est au cœur d’une vaste enquête sur des présumés détournements d’argent public en complicité avec son fils Nourredine. Ce dernier a déjà été incarcéré, tout comme six anciens responsables du cabinet présidentiel.

Ali Bongo souffre de séquelles depuis son AVC en 2018. Son entourage est accusé d’avoir truqué sa réélection. Son épouse et son fils sont également soupçonnés d’avoir manipulé l’ancien président et d’avoir été les véritables dirigeants du pays depuis 5 ans.