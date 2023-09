L'Eswatini se prépare pour des élections interdites aux partis politiques

La dernière monarchie absolue d'Afrique, le Royaume d'Eswatini, organise vendredi des élections législatives, auxquelles les partis politiques sont interdits de se présenter.

La constitution met l'accent sur le « mérite individuel » comme base de sélection des législateurs, qui ne peuvent être affiliés à aucun groupe politique.

Être dans les bonnes grâces du roi Mswati III, qui exerce le pouvoir absolu, a également beaucoup de poids.

Démocratie ? "pas vraiment"

Environ 585 000 électeurs inscrits seront appelés à choisir les 59 membres de la chambre basse du Parlement, qui ne joue qu'un rôle consultatif auprès du monarque.

Mswati, qui peut opposer son veto à toute législation, nomme directement 10 autres législateurs.

La plupart des candidats étant fidèles au roi, il est peu probable que l’élection change le paysage politique.

Seule une douzaine des candidats nommés lors des primaires du mois dernier ont des liens avec l’opposition.

Beaucoup ne disent pas de quel côté ils se situent, craignant la répression.

"La démocratie n'est pas tellement pratiquée ici", a déclaré à l'AFP Thantaza Silolo, porte-parole du plus grand groupe d'opposition, le Mouvement de libération du Swaziland (Swalimo).

Parti "terroriste"

Les partis politiques ont un statut flou et ne peuvent pas participer directement au vote.

Ils ont été effectivement interdits en 1973, mais une nouvelle constitution en 2005 a ouvert la voie à la liberté d'association.

Pourtant, dans la pratique, il n’existe aucun moyen légal de s’enregistrer, selon l’organisme de surveillance de la démocratie Freedom House.

Swalimo est constituée en société à but non lucratif.

Le Mouvement démocratique uni du peuple, l'un des plus grands mouvements d'opposition, a été déclaré organisation « terroriste » et interdit.

Deux députés de l'opposition élus lors du dernier vote en 2018 sont actuellement en prison. Un troisième est en exil.

La plupart des groupes d'opposition ont appelé au boycott. Trois ont demandé aux électeurs d'aller aux urnes.

Peu de rassemblements politiques ont eu lieu au cours d’une période de campagne de deux semaines.

Les bureaux de vote ouvrent à sept heures (05h00 GMT) et ferment à 18 heures, selon la commission électorale, les résultats étant attendus ce week-end.

Monarchie absolue

Anciennement connu sous le nom de Swaziland, ce pays montagneux de 1,2 million d'habitants est enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique.

D'une taille d'environ la moitié de la Belgique, elle a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1968.

Mswati, 55 ans, est monté sur le trône à l'âge de 18 ans et règne d'une main de fer depuis 37 ans.

Le roi est constitutionnellement au-dessus des lois.

Il nomme le Premier ministre et le cabinet, peut dissoudre le Parlement et le gouvernement et commande la police et l'armée.

Manifestations et tueries

Les manifestations de dissidence sont rares, mais en 2021, le royaume a été secoué par des manifestations en faveur de la démocratie.

Des dizaines de personnes ont été tuées lorsque les forces de sécurité ont violemment réprimé des manifestations réclamant des réformes.

Un couvre-feu a été imposé, les manifestations interdites et l'accès à Internet restreint.

Les manifestations se sont poursuivies sporadiquement après la répression.

Plus tôt cette année, Thulani Maseko, avocat spécialisé dans les droits de l'homme et critique du gouvernement, a été abattu par la fenêtre de son domicile.

Quelques heures avant son assassinat, le roi avait averti les militants qui le défiaient de ne pas « verser de larmes » à cause des « mercenaires qui les tuaient ».

Les Nations Unies ont demandé une enquête indépendante.

Eswatini a l'une des prévalences de VIH les plus élevées au monde, avec environ 26 pour cent des adultes âgés de 15 à 49 ans vivant avec le virus responsable du sida en 2022, selon les chiffres de l'ONU.