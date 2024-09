Eswatini : le leader de l'opposition empoisonné en Afrique du Sud

Le principal dirigeant de l'opposition en Eswatini a été empoisonné lors d'une tentative d'assassinat, a affirmé son parti mercredi, ce qui relance l'attention sur ce pays d'Afrique australe qui est l'une des dernières monarchies absolues et où les autorités s'efforcent depuis des années d'étouffer les mouvements pro-démocratiques.

Le Mouvement démocratique uni du peuple (PUDEMO) a déclaré que son président, Mlungisi Makhanya, avait été hospitalisé après avoir été empoisonné en Afrique du Sud, pays voisin, mardi. Il a indiqué qu'il était sous protection sécuritaire, mais n'a pas donné plus de détails sur son état de santé ni sur les circonstances de l'empoisonnement présumé.

Makhanya avait récemment déclaré que de nouvelles manifestations en faveur de la démocratie auraient lieu en Eswatini le mois prochain. Le porte-parole du gouvernement de l'Eswatini, Alpheous Nxumalo, a nié toute implication.

Le roi Mswati III dirige l'Eswatini, un pays de 1,2 million d'habitants, et a le pouvoir sur toutes les branches du gouvernement. Âgé de 56 ans, il est roi depuis qu'il a succédé à son père en 1986, à l'âge de 18 ans.

Les groupes de défense des droits de l'homme ont critiqué son règne, affirmant qu'il n'y a pas de place pour la dissidence, et ont accusé les forces de sécurité de réprimer brutalement les militants pro-démocratie.

L'Eswatini, anciennement appelé Swaziland, a été secoué par des manifestations en faveur de la démocratie en 2021, la plus grave remise en cause du règne de Mswati. Ces manifestations ont entraîné une réaction brutale, 46 personnes ayant été tuées par les forces de sécurité depuis lors, selon Human Rights Watch.

L'assassinat le plus choquant a eu lieu l'année dernière lorsque Thulani Maseko, avocat des droits de l'homme et membre du PUDEMO, a été mortellement abattu à son domicile devant sa femme et ses enfants. Makhanya avait déclaré à l'époque que le meurtre de son collègue était un assassinat politique. Le gouvernement a nié toute implication. Personne n'a été tenu pour responsable.

L'empoisonnement présumé de Makhanya cette semaine a suscité la réaction des partis politiques sud-africains, notamment le parti des Combattants de la liberté économique. Ce parti a déclaré que Makhanya avait été trouvé "hors d'état de nuire" à son domicile en Afrique du Sud, alors qu'il prévoyait de prendre la tête des manifestations en faveur de la démocratie le mois prochain, et il a imputé la responsabilité de ce décès au "régime oppressif de Mswati".

Les partis politiques ont été interdits en Eswatini dans les années 1970 et la loi n'a jamais été abrogée, même si l'Eswatini autorise aujourd'hui certains d'entre eux à fonctionner. Le roi nomme toujours le Premier ministre, la majorité des membres de la Chambre haute et une minorité des membres de la chambre basse. Presque tous les représentants publics sont fidèles au roi, qui dispose d'un droit de veto et peut promulguer des lois par décret.

Mswati III a plus d'une douzaine d'épouses et a été accusé de mener un train de vie somptueux alors que les citoyens ordinaires de son pays luttent contre des niveaux élevés de pauvreté.