Libye : à Derna, survivre après les inondations

Plus de 43 000 personnes ont été déplacées selon l'ONU par les inondations meurtrières qui ont dévasté l'Est de la Libye, notamment la ville de Derna où les communications ont été rétablies jeudi après une coupure de 24 heures. Ici les survivants peinent à s’approvisionner en denrées essentielles.

Mansour Selim, propriétaire de trois supermarchés dans la ville, s'est empressé de rassembler ses stocks pour assurer aux habitants l'accès à des produits alimentaires de première nécessité.

"Nous n'avons pas rouvert pour gagner de l'argent ou faire des bénéfices, nous avions déjà perdu des marchandises (dans les inondations). Nous avons rouvert pour les clients, ils réclament la reprise des commerces. Il y a une forte demande de produits alimentaires, alors nous sommes intervenus pour les gens, nous nous sommes souciés de cela plus que de l'état de nos magasins ou de remplacer les produits détruits", explique le commerçant.

A l’entrée d’un quartier d’immeubles éventrés par les coulées de boue, des secouristes reprennent des forces, au milieu de ce décor d’apocalypse.

Si de nombreux habitants de la ville côtière ont fui, d'autres sont restés, comme Shoukry Mohamed. Sa famille a déjà quitté la ville, notamment du fait des coupures d’eau et d'électricité. Shoukry prévoit de leur emboîter le pas : "là je reste avec vous, mais je vais devoir partir parce qu'il y a un problème d'eau, et même d'électricité. Nous ne pourrons pas vivre ici plus longtemps", dit-il.

De fortes pluies avaient provoqué des inondations meurtrières dans l'est de la Libye au début du mois. Plus de 11 000 personnes ont été tuées, et, selon les équipes de recherche, de nombreux morts se trouvent encore sous les décombres ou en mer.