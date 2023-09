Séisme au Maroc : en Belgique, la diaspora se mobilise à Anvers

Des centaines de personnes se sont rassemblées dans la ville belge d'Anvers pour une cérémonie commémorative, en hommage aux victimes du tremblement de terre au Maroc, qui a coûté la vie à près de 2900 personnes, selon les derniers chiffres. L'hymne national marocain a été chanté, suivi d'une minute de silence.

"Nous sommes très loin, mais nos pensées sont avec les Marocains", déclare Zhor Boulaich Kasmi, une Anversoisz.

La ministre du Développement, Caroline Gennez (Vooruit), et l’ambassadeur du Maroc en Belgique ont également assisté à la cérémonie.

La diaspora marocaine, en Belgique et dans de nombreux pays d'europe, s'organise pour l'envois de dons, de matériels, de médicaments et de denrées non périssables aux populations touchées par ce séisme.