Les séismes les plus meurtriers des 25 dernières années

Le tremblement de terre qui a frappé le Maroc vendredi en fin de journée a fait plus de 2 800 morts, et le bilan devrait s'alourdir à mesure que les secouristes atteignent les zones montagneuses reculées durement touchées. Voici un aperçu des tremblements de terre les plus meurtriers de ces 25 dernières années :

8 septembre 2023

Au Maroc, un tremblement de terre de magnitude 6,8 tue plus de 2 800 personnes.

6 février 2023

En Turquie et en Syrie, un tremblement de terre de magnitude 7,8 tue plus de 21 600 personnes.

25 avril 2015

Au Népal, un séisme de magnitude 7,8 tue plus de 8 800 personnes.

11 mars 2011

Un séisme de magnitude 9,0 au large de la côte nord-est du Japon déclenche un tsunami qui fait plus de 18 400 morts.

12 janvier 2010

En Haïti, plus de 100 000 personnes sont tuées par un séisme de magnitude 7,0. Le gouvernement a estimé le nombre de morts à 316 000, mais l'ampleur des destructions a rendu impossible un décompte précis.

12 mai 2008

Un séisme de magnitude 7,9 frappe l'est du Sichuan en Chine, faisant plus de 87 500 morts.

27 mai 2006

Un séisme de magnitude 6,3 frappe l'île de Java, en Indonésie, faisant plus de 5 700 morts.

8 octobre 2005

Un tremblement de terre de magnitude 7,6 tue plus de 80 000 personnes dans la région du Cachemire, au Pakistan.

26 décembre 2004

Un séisme de magnitude 9,1 en Indonésie déclenche un tsunami dans l'océan Indien, tuant environ 230 000 personnes dans une douzaine de pays.

26 décembre 2003

Un tremblement de terre de magnitude 6,6 frappe le sud-est de l'Iran, faisant plus de 20 000 morts.

26 janvier 2001

Un tremblement de terre de magnitude 7,6 frappe le Gujarat, en Inde, faisant 20 000 morts.

17 août 1999

Un tremblement de terre de magnitude 7,6 frappe Izmit, en Turquie, tuant environ 18 000 personnes.