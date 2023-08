Le patron du football espagnol dans la tourmente après le ''baiser forcé''

Des milliers de personnes sont descendues lundi dans les rues de Madrid, la capitale espagnole pour soutenir Jennifer Hermoso. La star de l’équipe féminine de football du pays, a été embrassée sur la bouche par le président de la fédération espagnole de football sur le podium de la Coupe du monde le 20 août dernier à Sydney.

La justice espagnole a annoncé lundi l’ouverture d’une enquête préliminaire pour "agression sexuelle après ce baiser forcé".

_"Dès le premier instant, la réponse sociale a été unanime. Nous avons tous été unis. Ce n'est plus normalisé. Le consentement est au centre. Seul le oui est oui. Et grâce à l'élan du mouvement féministe de ces dernières années, nous avons débordé les rues pour crier que 'Seul le oui est oui, et que les rues et les terrains (de football) sont aussi les nôtres"_a déclaré Arantxa Lopez, porte-parole de la Commission 8M.

Les féministes sont amères alors que la championne du monde dit avoir été victime d’une agression, faute de consentement de sa part. Jenni Hermoso a 15 jours pour porter plainte.

"La question du mouvement féministe est la suivante : Si devant des millions de personnes, Rubiales avait la légitimité de donner un baiser (sur la bouche) à une footballeuse, que se passe-t-il pendant les camps d'entraînement privés ou dans les champs de Huelva (où les travailleurs de la fraise ont accusé leurs patrons d'abus sexuels) ?", s'interroge Iria Gonzlez, porte-parole de la Commission 8M.

Luis Rubiales a été suspendu samedi de toute activité liée au football samedi par la FIFA pour une durée de 90 jours. Les présidents des fédérations régionales de football ont demandé lundi sa démission.