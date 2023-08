Niger : Bazoum en danger de mort en cas d'intervention de la CEDEAO ?

La junte nigérienne a déclaré à un haut diplomate américain qu'elle tuerait le président déchu Mohamed Bazoum si les pays voisins tentaient une intervention militaire pour rétablir son pouvoir, ont déclaré deux responsables occidentaux à l'Associated Press.

Ils ont parlé à l'AP peu avant que le bloc ouest-africain de la CEDEAO ne déclare avoir ordonné le déploiement d'une "force d'intervention" pour restaurer la démocratie au Niger, après l'expiration de son délai de dimanche pour réintégrer M. Bazoum. La menace qui pèse sur le président déchu fait monter les enchères à la fois pour la CEDEAO et pour la junte, qui a montré sa volonté d'intensifier ses actions depuis qu'elle a pris le pouvoir le 26 juillet.

Le Niger était considéré comme le dernier pays de la région du Sahel, au sud du désert du Sahara, avec lequel les nations occidentales pouvaient s'associer pour lutter contre la violence djihadiste liée à Al-Qaïda et au groupe État islamique, qui a tué des milliers de personnes et en a déplacé des millions d'autres. La communauté internationale se démène pour trouver une solution pacifique à la crise de leadership du pays.

Des représentants de la junte ont informé la sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland de la menace qui pèse sur Bazoum lors de sa visite dans le pays cette semaine, a déclaré un responsable militaire occidental. Un fonctionnaire américain a confirmé cette information, également sous le couvert de l'anonymat.

Les menaces proférées par les deux parties aggravent les tensions, mais il est à espérer qu'elles se rapprochent d'un dialogue, a déclaré Aneliese Bernard, ancienne fonctionnaire du département d'État américain spécialisée dans les affaires africaines et aujourd'hui directrice de Strategic Stabilization Advisors, un groupe de conseil en matière de risques. "Toutefois, cette junte a intensifié ses actions si rapidement qu'il est possible qu'elle fasse quelque chose d'encore plus extrême, comme cela a été le cas jusqu'à présent", a-t-elle averti.

Neuf dirigeants des 15 pays membres de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis jeudi dans la capitale nigériane, Abuja, pour discuter des prochaines étapes. S'exprimant à l'issue des discussions, le président de la commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray, a déclaré qu'il ne pouvait que réaffirmer les décisions prises par "les autorités militaires de la sous-région de déployer une force d'intervention de la communauté".

Le financement a été discuté et "des mesures appropriées ont été prises", a-t-il déclaré. Omar Alieu Touray a blâmé la junte pour les difficultés causées par les sanctions imposées au Niger et a déclaré que d'autres mesures seraient prises conjointement par l'Union européenne. "Il ne s'agit pas d'un pays contre un autre. La communauté dispose d'instruments auxquels tous les membres ont souscrit", a-t-il déclaré.

Un ancien officier de l'armée britannique qui a travaillé au Nigeria a déclaré à l'Associated Press que la déclaration de la CEDEAO pourrait être considérée comme le feu vert pour commencer à rassembler leurs forces dans le but de rétablir l'ordre constitutionnel. En ce qui concerne le recours à la force, l'officer a déclaré qu'il n'y avait actuellement rien d'autre en place que les forces nigérianes. En l'absence de catalyseurs et du soutien d'autres armées régionales, il est peu probable que les forces nigérianes entrent dans le pays.

La junte a coupé les liens avec la France et exploité les griefs de la population à l'égard de l'ancienne puissance coloniale. Elle a également demandé l'aide du groupe russe Wagner, qui opère dans une poignée de pays africains et a été accusé de commettre des violations des droits de l'homme. Moscou utilise Wagner et d'autres canaux d'influence pour discréditer les nations occidentales, avance Lou Osborn, enquêteur de All Eyes on Wagner, un projet axé sur le groupe.

Les tactiques consistent à utiliser les médias sociaux pour répandre des rumeurs, mobiliser des manifestations et diffuser de faux récits, déclare Mme Osborn. Elle a cité un message publié mercredi sur Telegram par un agent présumé de Wagner, Alexander Ivanov, affirmant que la France avait commencé à procéder à "l'enlèvement massif d'enfants" susceptibles d'être utilisés à des fins d'esclavage et d'exploitation sexuelle. Ni le gouvernement russe ni Wagner n'ont répondu aux questions d'AP.

Pendant ce temps, les quelque 25 millions d'habitants du Niger ressentent l'impact des sanctions. Certains quartiers de la capitale, Niamey, n'ont qu'un accès limité à l'électricité et les coupures de courant sont fréquentes dans toute la ville. Le pays reçoit jusqu'à 90% de son électricité du Nigeria, qui a coupé une partie de l'approvisionnement.

Depuis le coup d'État, Hamidou Albade, 48 ans, a déclaré qu'il n'avait pas pu faire fonctionner son magasin dans la banlieue de Niamey parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Il travaille également comme chauffeur de taxi, mais il a perdu des affaires parce que beaucoup de ses clients étrangers sont partis. "C’est très difficile, je reste chez moi à ne rien faire", a-t-il déclaré. Il soutient néanmoins la junte. "Nous souffrons en ce moment, mais je sais que la junte trouvera une solution pour sortir de la crise".