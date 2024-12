Le Mexique teste une application pour protéger ses ressortissants aux USA

Le Mexique a annoncé vendredi le développement d’une application mobile destinée à ses citoyens migrants vivant aux États-Unis.

Cet outil, actuellement en phase de test, permettra aux utilisateurs d’envoyer une alerte en cas de risque d’arrestation par les autorités américaines.

Juan Ramón de la Fuente, secrétaire d’État mexicain aux Affaires étrangères, a expliqué que l’application inclura un bouton d’urgence. Une simple pression permettra de signaler une situation critique au consulat mexicain le plus proche ainsi qu’aux proches, dont les coordonnées auront été préenregistrées. « Si vous vous trouvez dans une situation où la détention est imminente, vous appuyez sur le bouton d'alerte, et cela envoie un signal au consulat le plus proche et aux proches que vous avez enregistrés sur l'application », a expliqué de la Fuente.

Ce dispositif s’inscrit dans un effort plus large des autorités mexicaines pour renforcer l’aide aux migrants. Un centre d’appel fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 a déjà été mis en place pour répondre aux questions et offrir une assistance juridique. « Il s'agit d'un centre d'information et d'assistance pour les Mexicains, un centre d'appel qui fonctionne déjà et qui sera bientôt complété par une procédure très simple : un bouton d'alerte testé à petite échelle et qui semble très bien fonctionner », a précisé de la Fuente.

Cette initiative répond à la montée des tensions migratoires provoquées par l’élection de Donald Trump. Le président élu avait promis des expulsions massives dès son arrivée au pouvoir. En prévision, le gouvernement mexicain a également renforcé les services consulaires et l’accompagnement juridique pour protéger ses citoyens face à des procédures souvent complexes et expéditives.

Selon les autorités mexicaines, 11,5 millions de citoyens vivent aux États-Unis, dont 4,8 millions en situation irrégulière. Ce nouvel outil technologique vise à améliorer leur protection et à garantir leurs droits face à une situation migratoire de plus en plus hostile.

L’application devrait être déployée à l’échelle nationale dès janvier 2024.