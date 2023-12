Nigeria : le carnaval canin de Lagos revient pour sa 5e édition

Comme à son habitude, en décembre, la ville de Lagos offre à ses chiens un événement inédit.

Ce festival canin est tellement populaire au Nigeria, qu'il rassemble plusieurs races chaque année. Pour sa cinquième édition, jeu, danse, défilés, tout un programme bien ficelé était au menu pour faire plaisir aux animaux, mais également offrir aux propriétaires de ses meilleurs compagnons de l'homme une sortie détente.

Jackie Idimogu, est l'éminence grise derrière cet événement spécial : l’importance de mettre sur pied le Carnaval des chiens de Lagos ne peut pas être expliqué en une phrase, cela signifie beaucoup pour les propriétaires de chiens, car de janvier à décembre, ils n’ont nulle part où aller spécifiquement pour célébrer leurs bébés à quatre pattes ?

Le thème retenu cette année était Wazobia une lucarne à la diversité culturelle nigériane. Les chiens ont pu défiler habillés de tenues traditionnelles. Au-delà des compétitions, le carnaval a permis de voir des démonstrations de soins et de formation pour animaux de compagnie, ainsi que des conseils pour les soins vétérinaires et l’adoption.

George Nnaoba, architecte et propriétaire de chiens, a salué le côté éducatif du carnaval : c’est aussi éducatif, car cela vous montre comment mieux prendre soin de vos animaux de compagnie. Beaucoup de gens ne savent pas comment faire, la plupart des gens qui viennent ici donnent leurs restes et pensent qu’ils ont nourri leur chien. Quand le chien fait certains mouvements ou gestes et que vous ne comprenez même pas ce qu’il traverse parce qu’ils ne peuvent pas parler. Et aussi, regardez-nous, nous avons beaucoup de festivals, qui rassemblent les gens, la même chose avec les chiens aussi, ils aiment se voir, ils aiment jouer.

Plusieurs races de chiens ont pris part à ce festival à savoir des border collies, des carlins ou encore des lhassa apsos. Outre les célébrations, le bien-être des chiens fait l'objet d'une attention plus générale au Nigeria, et l'événement veut envoyer un message pour soutenir, promouvoir et adopter des chiens, car cette habitude est en plein essor au Nigeria.