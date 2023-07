La Chine et l'Algérie renforcent leur coopération

En visite d’Etat en Chine depuis lundi, le président algérien a été reçu mardi par Xi Jinping au Grand Hall du Peuple. Occasion pour les deux pays de réaffirmer leur engagement à travailler en faveur du renforcement de leurs échanges et du partenariat stratégique-global Algérie-Chine.

Ces dernières années, la Chine est devenue la première source d'importations algériennes, devant les partenaires traditionnels que sont la France et l'Italie. Une relation sexagénaire saluée par le président chinois.

"Depuis 65 ans, la Chine et l'Algérie ont toujours partagé bonheurs et malheurs et se sont entraidées, et l'amitié entre les deux pays s'est renforcée au fil du temps", a déclaré le président chinois.

La rencontre s’est soldée notamment par la signature de 19 accords de coopération en matière de technologie, des infrastructures, du commerce et des investissements. Alors qu’Alger cherche à s’affranchir de sa dépendance au gaz.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, a remercié la Chine pour son soutien à l'adhésion de son pays au mécanisme des BRICS.