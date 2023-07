Kenya : le chef de la diplomatie chinoise entame sa tournée africaine

Le président kényan William Ruto a rencontré ce samedi à Nairobi, le plus haut responsable de la diplomatie chinoise, Wang Yi, les deux parties s'engageant à renforcer la coopération bilatérale dans le cadre de l'Initiative "Une ceinture, une route ». La Chine souhaite tisser une toile de routes, de lignes de chemin de fer et de ports dans 65 pays pour fluidifier les échanges commerciaux entre l’Asie, l’Afrique et l’Europe.

À Mombasa, sur la côte kényane, la Chine finance la construction d’un nouveau terminal au sein du plus grand port d’Afrique de l’Est. La Chine a également a prêté 5 milliards de dollars au Kenya (4,7 milliards d’euros) pour la réalisation d’une ligne de train qui relie depuis 2017 la ville portuaire de Mombasa à celle de Naivasha, via la capitale Nairobi.

Wang YI a déclaré que la Chine est prête à travailler de concert avec le Kenya pour promouvoir la mise en œuvre des Perspectives de paix et de développement dans la Corne de l'Afrique .