Soudan : des réfugiés livrés à eux-mêmes

Au Soudan, l’aide humanitaire s’amenuise de jour en jour pour les résidents d’un collège de la ville d’Al-Hasahisa dans l’état central d’Al-Jazirah.

Près de 1000 personnes déplacées par les trois mois de guerre, dont des enfants et des femmes enceintes, ont trouvé refuge dans cet établissement scolaire. Sans nouvelles des organisations ni du gouvernement sont livrés à eux-mêmes et doivent faire face à des maladies chroniques notamment.

"Nous avons besoin de plus de soins, et pour être honnête, l'aide qui arrivait auparavant ne nous parvient plus, et depuis la fin du Ramadan et de l'Aïd, nous n'avons rien reçu, à part du pain. Il n'est venu qu'une fois, il y a deux jours", s'est confié Adam Salem, déplacé soudanais.

Plus de trois millions de personnes ont fui leur domicile en raison du conflit. Selon l'Organisation internationale pour les migrations**, plus de 2,4 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays.**

"930 personnes vivent dans cette maison (collège), 136 familles, dont 420 enfants, ainsi que 23 à 24 femmes enceintes, dont 6 ont déjà accouché. En outre, il y a près de 150 maladies chroniques répandues telles que la tension artérielle, le cartilage et le diabète, et nous avons 20 nouveau-nés.", a expliqué Mohamed Khaled, membre d'une initiative d'aide aux personnes déplacées au Soudan.

Safa Msehli, porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Genève, a appelé au "soutien durable de la communauté internationale pour apporter aide et protection aux personnes touchées par le conflit".

"Il n'y a pas d'interaction avec les organisations internationales, et nous ne savons pas si les obstacles viennent des organisations elles-mêmes ou du gouvernement, et même le gouvernement lui-même n'est pas intervenu jusqu'à présent." a ajouté Mohamed Khaled.

Les Nations Unies ont appelé les belligérants à "rendre des comptes".

La Grande-Bretagne a déclaré mercredi qu'elle prenait des mesures et a annoncé des sanctions à l'encontre d'entreprises associées, selon elle, à des groupes militaires soudanais des deux côtés du conflit.