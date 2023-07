ONU : le Soudan au bord d'une "guerre civile totale"

Près de 3000 morts au Soudan depuis la mi-avril, dans les combats qui opposent le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan à son ancien adjoint Mohamed Hamdan Daglo. L’émissaire des Nations unies au Soudan, Volker Perthes, craint que ce conflit ne se transforme en une guerre civile ethnique et tribale :

"Les deux parties ne peuvent pas, semble-t-il, gagner militairement avec ce qu'elles ont en termes d'effectifs. Par conséquent, elles recrutent des soldats au-delà de leurs propres formations sur une base ethnique, tribale ou même idéologique. Nous sommes donc sur le point de voir cette guerre entre deux formations militaires se transformer en une guerre civile ethnicisée et tribalisée. "

L'Egypte accueille ce jeudi une réunion des pays voisins du Soudan qui ont tous, à des degrés différents, subit les répercussions de la guerre. Les Nations Unis encouragent cette initiative :

" Lors de la récente réunion du Caire, l'objectif était de réunir tous les voisins du Soudan. C'est quelque chose que nous avons demandé en tant que Nations Unies et qui est important parce que tous les voisins sont affectés par la guerre. Ils ont des préoccupations et des intérêts différents. Il est très important que ces voisins puissent se concerter et adopter une stratégie commune et une position unifiée pour mettre un terme à la guerre, malgré les préoccupations et les intérêts divergents", a déclaré Perthes.

7 pays frontaliers se réunissent au Caire, après une série d'efforts diplomatiques infructueux, marqués par la violation systématique des multiples cessez-le-feu .