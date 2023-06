Soudan : "Comment vivre sous les bombes à Khartoum ?"

De violents combats se poursuivaient ce lundi dans la capitale soudanaise, Khartoum. La trêve de 24 h qui s'est terminée dimanche, n'aura donné que peu de répit aux habitants. Roquettes et obus font à nouveau trembler les murs des maisons et les habitants sont réveillés à coup de tir d'artillerie. Seuls 20 % des établissements de santé fonctionnent encore à Khartoum où la situation est, chaque jour, plus invivable.

"Comment les gens peuvent-ils vivre dans une ville qui est bombardée et vaincue ? Où des tireurs d'élite sont dans la rue, où il n'y a ni magasins, ni services, ni marchés ?", constate un habitant.

Le conflit au #Soudan continue de provoquer des déplacements massifs et des besoins humanitaires croissants. L'@IOMSudan et ses partenaires @SRCS_SD distribuent des kits d'articles non alimentaires à El Obeid, pour atteindre plus de 2 850 personnes forcées de fuir leurs maisons.

"Cela fait presque deux mois maintenant, et la situation humanitaire est très difficile. Nous manquons de nourriture, de médicaments. Nous ne pouvons même pas aider les personnes qui sont blessées. Nous nous trouvons sur l'île de "Tuti", actuellement assiégée, et nous utilisons des bateaux pour pouvoir atteindre la région d'Omdourman ou celle de Bahri", explique un autre.

Les combats se déroulent principalement à Khartoum et dans la vaste région du Darfour, dans l'ouest du Soudan, où les ONG font état d'une détérioration de la situation humanitaire. La guerre a déjà fait plus de 1 800 morts au Soudan. L'Onu rapporte deux millions de déplacés et réfugiés.