"Transformers: Rise of the Beasts", un retour vers les années 90

"Transformers: Rise of the Beasts" est le dernier opus de la franchise de science-fiction porté sur grand écran.

Réalisé par par Steven Caple Jr, le 7e volet de la série suit Optimus Prime et les Autobots qui font équipe avec une autre forme de Transformers, les Maximals, pour lutter contre un méchant capable de détruire la planète entière.

"C'est la plus belle expérience que j'ai jamais vécue. Et cela m'a donné le sentiment que, vous allez être loin de chez vous en tournant ce film au milieu de la quarantaine et du COVID et d'autres choses de ce genre. Mais nous faisons quelque chose de formidable. Et ce sera une expérience transformatrice parce que le papillon est synonyme de transformation, tout comme Transformers", explique l'actrice Dominique Fishback.

Le film replonge le public dans les années 90 et met en scène plusieurs acteurs dont Anthony Ramos, Dominique Fishback, Tobe Nwigwe, Liza Koshy et Pete Davidson.

"Je n'arrivais pas à y croire. Je me suis penché vers ma femme plusieurs fois et je lui ai dit : "Yo, je suis vraiment dans le film. Est-ce que ce n'est pas insensé ? C'est incroyable. Et c'est la première chose que j'ai faite dans ma vie en tant qu'acteur. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai joué la comédie. Et bien sûr, j'ai pensé que c'était... Oh, je pensais que c'était bien. Je pensais que les gens, je pensais que Stephen essayait de m'encourager, comme "Mec, oh, tu es vraiment en train de le faire". Puis ils m'ont dit : "Hé, écoute, on veut t'ajouter à d'autres scènes". J'ai donc dû annuler toute ma tournée européenne et revenir à Los Angeles pour jouer les scènes ajoutées. Une fois que j'ai fait ça et que j'ai su combien ça coûtait, je me suis dit : "Oh, d'accord, ils croient vraiment que je me débrouille bien maintenant", a déclaré l'acteur Tobe Nwigwe.

Une grande partie du tournage a eu lieu au Pérou, notamment dans la citadelle inca du XVe siècle, Machu Picchu. -