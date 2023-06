Le balafon, plus vieil instrument d'Afrique

Ces petites notes résonnantes, ne peuvent être associées qu’au balafon.

Cet instrument de percussion, l’un des plus anciens d’Afrique est aussi connu sous le nom d’instrument de la foret.

Propre aux pays d’Afrique centrale, le balafon est composé de plusieurs planches de boites rassemblées puis accordées et enfin arrangées de la plus grande à la plus petite.

_"L'univers du balafon est vraiment très répandu dans le monde entier. Des peuples, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, ont cette culture du balafon. Je crois même que c'est l'instrument national au Venezuela.[...]__Le balafon est très très utilisé dans la communauté. Vous allez le voir à l'église, dans les bars, il y a des cabarets qui ne jouent que du balafon. On retrouve des orchestres dans des fêtes de mariage, les baptêmes et même les deuils aussi.",_a déclaréPaukum Bassi, maître du balafon et musicien camerounais.

L'instrument qui contient généralement de 16 à 27 notes, se joue avec deux baguettes (drumsticks), donne la note et le timbre souhaités grâce aux résonateurs faits de calebasses sur la face inférieure.

Le balafon serait né au XIIème siècle au royaume de Sosso, dans la région géographique où se trouve aujourd'hui le Mali.

Le premier balafon de l'histoire est appelé Sosso Bala, ou "balafon sacré". Il est conservé dans une boîte spéciale dans le village de Niagassola, situé à la frontière du Mali et de la Guinée.