Miles Morales, le Spider-Man afro-américain qui cartonne

Spider-Man : Across the Spider-Verse' est un véritable succès à sa sortie avec 120,5 millions de dollars d'entrées en salles aux Etats-Unis et au Canada.

Le démarrage de la suite du film d’animation sur l’homme araignée triple ainsi celui du 1er opus sortit en 2018.

Le spin-off animé de Spider-Man distribué par Sony Pictures, a largement dépassé les attentes, selon les estimations du studio dimanche (4 JUIN 2023), grâce à de très bonnes critiques (95% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes) et à un fort buzz.

"C'est comme un prolongement (et) une expansion. Vous savez, je me souviens que lorsque j'ai appris que Miles Morales allait être réalisé, j'étais tellement excité. Je lisais déjà les bandes dessinées quand j'ai appris qu'il y aurait une bande dessinée. Et je pense qu'on s'est dit : "Oh, wow. Une nouvelle génération d'enfants va retomber amoureuse de cet archétype. Je pense que c'est une façon de maintenir en vie les principes et les valeurs de Spider-Man et des personnages dans un monde en pleine mutation. Et il est différent de celui de la création de l'homme-araignée original.", a déclaré Daniel Kaluuya, acteur britannico-ougandais, voix de Hobart "Hobie" Brown / Spider-Punk.

Une évolution du célèbre personnage en phase avec son temps.

Le film "Into the Spider-Verse", sorti en 2018, a apporté une touche d'originalité dans le monde des films de super-héros, avec l'arrivée d'un adolescent de Brooklyn, Miles Morales ), d'une Gwen punk-rock (Hailee Steinfeld) et d'une foule d'autres Spider-People.

"Vous ne savez pas ce que... Je ne savais pas ce qui allait être construit. C'est donc fascinant de voir 'Oh, voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce que cela signifiait". Et puis vous n'avez pas accès à une grande partie de l'histoire lorsque vous doublez. C'est donc une sorte de suivi. Mais oui, quand vous entendez votre voix pour la première fois, c'est un peu déstabilisant, du genre "Whoa, qu'est-ce qu'elle fait là ?!". Et puis, vous savez, le film est tellement bon et la narration est tellement bonne que vous êtes capable de vous y enfermer.", a expliquéIssa Rae, actrice américano-sénégalaise, voix de Jessica Drew / Spider-Woman.

Le film nous replonge dans l'univers de Miles Morales (interprété par Shameik Moore), connu sous le nom de Spider-Man.

Le jeune adolescent retrouve Gwen Stacy, interprétée par Hailee Steinfeld, qui le transporte dans le multivers de Spider-Man où il rencontre toute une équipe de Spider-People, qu'il rejoint dans la lutte contre un nouveau et puissant méchant.