Algérie : la musique en famille

Ils sont cousins…mais aussi musiciens. C’est dans ce salon d’un appartement situé à Alger que Wassim, Nouceiba et Chafik se produisent et enregistrent leurs vidéos, qui seront ensuite diffusées sur les réseaux sociaux. Leur musique est inspirée des sons traditionnels algériens. Avec une pointe de modernité.

"Je leur ai dit : "Pourquoi ne pas jouer notre musique d'une manière différente ; en faisant des petites routines avec nos têtes et en modifiant un peu la musique pour apporter une couleur fraîche ?", explique Wassim Benyoucef Bendali.

C’est au début du Covid-19, en 2020, alors qu’une grande partie de la planète était confinée, que les trois cousins algériens se sont lancés dans cette aventure.

"Ce n'est pas quelque chose que nous avons été forcés de faire, c'est une passion avant tout. Nous aimons jouer de la musique ensemble, alors nous avons commencé par une répétition comme d'habitude, puis nous avons joué quelque chose d'un peu différent et nous avons décidé de le filmer et de le mettre en ligne sur les médias sociaux, et c'est ainsi que nous avons commencé...", explique Chafik, le violoniste du groupe.

"Cela fait du bien, c'est très enrichissant d'être entourée de mon cousin et de mon frère, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes percussionnistes dans les groupes musicaux. C'est un autre avantage que j'ai par rapport aux médias sociaux", explique Nouceiba.

Forts de leur succès sur les réseaux sociaux, les trois cousins qui jouent de la musique depuis leur enfance n’envisagent pas une seconde de s’arrêter.