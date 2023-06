GITEX Africa : les géants de la technologie se rencontrent au Maroc

À Marrakech, les travaux de la première édition de GITEX AFRICA se sont ouverts mercredi.

Les opérateurs de la technologie et de l’innovation se sont donnés rendez-vous au Maroc pour discuter de l’économie numérique. 900 entreprises, 250 conférenciers venant de 95 pays participent à ce salon. Bien que l’économie numérique est en pleine expansion en Afrique, une diffusion plus massive des technologies est nécessaire pour accélérer le développement des infrastructures numériques et générer ainsi une croissance inclusive.

"Parmi les objectifs de cette rencontre, bénéficier pleinement des opportunités du digital et développer une économie numérique d'où la nécessité d'investir dans le développement des compétences pour accélérer les innovations et la croissance sur le continent. D’ailleurs, plus de 250 investisseurs sont attendus pour discuter des moyens d'exploiter pleinement le potentiel de ce secteur", a expliqué Mohamed Drissi Melyani, Directeur général de l’Agence de Développement Digital (ADD) .

Cette grande messe offre aux géants internationaux de la technologie une occasion unique de puiser dans l’écosystème numérique, les start-ups et les PME innovantes dans le secteur de la tech peuvent aussi tirer parti des opportunités offertes par une économie numérique de plus en plus croissante.

_"La participation de Huawei aujourd’hui au Gitex Africa tourne autour de la thématique «Unleashing digital technology for a new Africa», c’est-à-dire comment libérer les potentialités digitales pour une nouvelle afrique._Cette thématique se compose de trois piliers. D’abord « new infrastructure» : améliorer l’intelligence à base du cloud. Le deuxième axe c’est « new value » : comment créer de la valeur pour les services gouvernementaux. Et le troisième pilier c’est « new models» : c’est un nouveau business model, c’est-à-dire comment accompagner l’écosystème des compétences et des start-up " rappelle Mounir Soussi, vice President Cloud & AI Africa Huawei.

"C’est une opportunité pour nous de sortir, de pouvoir rencontrer des clients potentiels et de futurs partenaires et de pouvoir parler de nos projets. ACCEL Technologies c’est une structure basée au Sénégal, mais qui a vocation à proposer des solutions pas que pour le Sénégal" a réagi Armand Sylla.

Le Gitex Africa peut d’ailleurs être considéré d’ores et déjà comme le plus grand salon de la tech en Afrique surtout qu’il deviendra un événement annuel comme son grand frère le Gitex Global qui se tient à Dubaï.