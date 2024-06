GITEX Africa : l'intelligence artificielle comme nouvel horizon africain

Au Maroc, le salon « GITEX Africa » a ouvert ses portes mercredi à Marrakech. L’évènement réunit des entrepreneurs et des investisseurs de la tech africaine et mondiale, venus de 130 pays pour promouvoir les nouvelles technologies en Afrique.

Yola Fresh, une start-up marocaine à la pointe de l'innovation, révolutionne le secteur agricole, grâce à des technologies avancées, pour garantir la qualité et la durabilité des produits frais.

« Nous avons des données sur nos consommateurs et nos détaillants, ce sont des personnes qui achètent régulièrement leurs produits. Nous sommes capables d’utiliser des algorithmes pour prédire les volumes qui seront consommés par ces consommateurs et ces détaillants. De l’autre côté, nous avons des facteurs externes à notre chaîne d'approvisionnement, par exemple, le prix du marché et la météo. Tous ces facteurs vont impacter les prix et donc également l’offre et la demande», explique Larbi Alaoui Belrhiti, cofondateur de Yola Fresh.

La startup sénégalaise Caytu Robotics, a créé une plateforme permettant de contrôler des robots à distance depuis n’importe quelle partie du monde. L’équipe de Caytu a déjà réussi à livrer des commandes à distance, sur le sol américain en pilotant des robots depuis Dakar, sur le campus de Brigham Young University (BYU) aux Etats-Unis.

«Le partenariat que nous avons eu avec Brigham Young University aux États-Unis a été pour nous une manière de tester notre technologie. Cela nous a permis d'avoir des robots conçus au Sénégal et déployés aux États-Unis, tout en interagissant avec des opérateurs basés au Sénégal qui prennent le contrôle de ces robots pour offrir un service à distance», a déclaré Sidy Ndao, fondateur de Caytu.

L’intelligence artificielle représente un atout majeur pour les économies africaines. Cette technologies offre des solutions ingénieuses pour optimiser la gestion des ressources, elle stimule la croissance économique et ouvre de nouvelles perspectives sur le marché.

Ablo Paul Igor Hounzandji (Directeur scientifique à l'AFRIA (Agence Francophone de l'Intelligence Artificielle) estime que "c’est la seule occasion pour l’Afrique de se mettre au même niveau que les autres continents, car le savoir et la formation sont disponibles".

À GITEX Africa, les acteurs de la tech et de l'innovation africaine ont pu échanger avec des décideurs politiques et des investisseurs. Cet événement symbolise à leurs yeux, l’espoir d'un avenir prospère et juste pour l'Afrique à l'ère du numérique.