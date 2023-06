Sénégal : Macky Sall promet la fermeté face aux violences

Le président sénégalais Macky Sall a promis mercredi la fermeté de l'Etat face aux violences qui s’intensifient à l’approche d’un verdict contre l’opposant politique Ousmane Sonko.

Le chef d’état s’est exprimé lors du discours d’ouverture du dialogue national censé atténuer ces tensions.

"Il n y a pas de démocratie sans liberté comme il ne peut y avoir de liberté sans responsabilité. Toute liberté a comme contrepartie la responsabilité qui en limite les abus, Chaque violence physique, chaque violence verbale, chaque mot de haine, chaque bien privé ou public saccagé et, au-dessus de tout, chaque Sénégalais tué constitue une blessure profonde à notre pays, nul ne doit s'imaginer plus grand ou plus fort que cette Nation qui nous abrite tous. Ensemble avec toutes les composantes socio-politiques éprises de paix, de stabilité et de cohésion nationale, nous devons solidairement défendre notre modèle de société. C'est l'une des raisons d'être fondamentale de ce dialogue national.", a-t-il déclaré.

Le dialogue national réunit une partie de l’opposition, des représentants des milieux économiques et de la société civile ou des cultes.

Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle engagé depuis des mois dans un bras de fer acharné avec le pouvoir est accusé de viols par une employée d'un salon de beauté où il allait se faire masser. Il crie au complot du pouvoir pour l'écarter de la présidentielle. Il risque de perdre son éligibilité.

Une vingtaine de civils ont été tués depuis 2021 dans des troubles largement liés à sa situation.