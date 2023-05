Malawi : le bilan monte à 7 morts dans la collision avec l'hippopotame

Le bilan s'élève à sept morts après qu'un hippopotame a foncé sur un canoë et l'a fait chavirer sur une rivière du Malawi, un pays d'Afrique australe.

Six corps ont été retrouvés flottant dans la rivière mercredi, selon la police, à la suite de l'incident survenu lundi. La mort d'un enfant d'un an a été confirmée mardi. Les six nouveaux corps repêchés comprennent un adolescent et une adolescente, a indiqué la police.

La police a indiqué que 17 personnes sont toujours portées disparues et que les recherches se poursuivent, bien que l'on craigne qu'elles ne soient également décédées.

Les autorités ont déclaré que le canoë transportait 37 personnes dans le district de Nsanje, dans le sud du Malawi.