USA : naissance d'un bébé hippopotame pygmée au zoo de Viriginie

Le zoo de Virginie a accueilli ce mois de décembre, un tout nouveau bébé hippopotame pygmée. Une bonne nouvelle en cette fin d'année 2024, pour cette espèce originaire d'Afrique de l'ouest, en voie de disparition.

Le bébé hippopotame pygmée est né vers 16h50, le 9 décembre dernier au zoo Metro Richmond de Moseley, après une gestation de sept mois. Quelques visiteurs et des gardiens du zoo ont pu assister à la scène de naissance.

C'est le troisième bébé hippopotame des parents Iris et Corwin en quatre ans et demi, et ce sont tous des femelles. Contrairement à ses deux sœurs aînées, elle a été le premier bébé à naître dans l’eau d’une piscine intérieure.

Le zoo précise que les hippopotames accouchent généralement dans l'eau, mais que les petits des hippopotames pygmées peuvent naître sur terre ou dans l'eau.

Cinq jours après sa naissance, le nouveau-né pesait près de sept kilos. Une fois adulte, les hippopotames pygmées peuvent peser jusqu'à 260 kilos.

Selon le zoo, 2 500 animaux de cette espèce, originaire d'Afrique de l'ouest, peuplent actuellement le continent africain.