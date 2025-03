Malawi : des agriculteurs mécontents des dégâts causés par des elephants

Les communautés agricoles rurales situées à la frontière entre le Malawi et la Zambie, deux pays d'Afrique australe, réclament des dommages et intérêts et menacent de poursuivre une association internationale de protection de la faune pour la relocalisation de plus de 260 éléphants dans leur région. Selon leurs avocats, cette relocalisation a fait au moins 12 morts et blessés, détruit des récoltes et des biens, et laissé des milliers de personnes dans la peur.

Le cabinet d'avocats britannique Leigh Day a déclaré représenter dix personnes vivant près du parc national de Kasungu, à la frontière entre le Malawi et la Zambie, qui affirment que leur vie a été ruinée par l'arrivée des éléphants en 2022.

Les éléphants étaient censés être confinés dans le parc, mais les plus grands animaux terrestres du monde respectent rarement les frontières artificielles et ont franchi les clôtures pour piller les petites communautés agricoles voisines des deux pays à la recherche de nourriture et d'eau, causant décès et dégâts, selon les avocats.

Une organisation locale à but non lucratif a recensé plus de 11 000 personnes ayant subi des dommages aux cultures ou aux biens, des blessures corporelles ou le décès d'un proche à cause des éléphants, estimant les dégâts à des millions de dollars, ont indiqué les avocats. Certains membres de la communauté peinaient à nourrir leurs familles en raison de la destruction de leurs moyens de subsistance, ont précisé les avocats. "Ils affirment que cette action a placé le bien-être des éléphants au-dessus de celui des communautés locales", a déclaré Leigh Day.

Leigh Day a déclaré que les communautés souhaitent que le Fonds international pour la protection des animaux, une organisation caritative américaine renommée pour la conservation de la nature et impliquée dans la relocalisation des éléphants, "répare les préjudices" qu'elles auraient subis.

Les avocats ont envoyé des lettres aux entités commerciales d'IFAW au Royaume-Uni, au Malawi et en Zambie, ont-ils déclaré, et qu'en l'absence de tout engagement, ils porteraient plainte contre l'organisation de protection de la nature devant un tribunal britannique.

IFAW s'est déclaré profondément attristé par tout conflit entre l'homme et la faune sauvage à Kasungu et dans ses environs, mais a nié toute irrégularité.

L'organisation de protection de la faune sauvage a déclaré que son rôle dans le projet de relocalisation était d'apporter un soutien financier et technique et que le gouvernement du Malawi, par l'intermédiaire de son Département des parcs nationaux et de la faune sauvage, "assume la juridiction et la responsabilité globales de tous les parcs nationaux et de la faune sauvage du Malawi".

La relocalisation a été effectuée par des experts de diverses organisations, a indiqué IFAW à l'Associated Press dans un communiqué. Le département des parcs du Malawi n'a pas répondu aux questions envoyées par courriel concernant les problèmes liés aux éléphants à Kasungu.

Ce cas illustre les difficultés rencontrées par de nombreux pays africains pour concilier la nécessité de préserver la faune sauvage et l'impact des animaux sauvages sur les populations qui partagent leur habitat. Le nombre d'éléphants a augmenté dans certaines régions du continent grâce à des décennies de travaux de conservation fructueux, et un nouveau défi consiste à garantir la coexistence de ces populations croissantes avec les populations humaines.

Le changement climatique a intensifié la concurrence entre les humains et les animaux pour l'accès aux ressources telles que la nourriture et l'eau, et les éléphants peuvent être particulièrement destructeurs. Les éléphants adultes peuvent manger 150 kg de végétation et boire 200 litres d'eau par jour. Ils n'hésitent pas à abattre des arbres, à détruire des champs de culture et des forages, et à piller des magasins pour se procurer de la nourriture et de l'eau.

Certains pays africains abattent des éléphants pour contrôler leur population ou autorisent leur chasse à des fins lucratives.

Ils ont parfois été critiqués pour cela, et le problème a été particulièrement mis en lumière l'année dernière lorsque le président du Botswana de l'époque, Mokgweetsi Masisi, a menacé d'envoyer 20 000 éléphants en Allemagne en réponse aux critiques de ce pays concernant la chasse et le commerce des trophées d'éléphants. Les Allemands devraient "vivre avec les animaux comme vous essayez de nous le dire", a déclaré Masisi au journal allemand Bild. "Ce n'est pas une blague".

Le projet de relocalisation d'animaux au Malawi, en juillet 2022, a été initialement considéré comme un succès majeur : il a permis de transférer 263 éléphants d'un petit parc surpeuplé vers Kasungu, où le nombre d'éléphants avait diminué depuis des années en raison du braconnage. Il s'agissait de l'un des plus grands projets de relocalisation d'éléphants, des centaines d'éléphants ayant été fléchés et hissés sur des camions par grue pour être transportés sous sédatifs.

Mais les avocats des habitants de Kasungu ont déclaré que les problèmes étaient quasi immédiats et ont allégué que deux personnes avaient été tuées quelques jours après l'arrivée des éléphants. Leigh Day a déclaré que son client reconnaît IFAW comme une organisation caritative pour la faune sauvage qui vise à avoir un impact positif sur la conservation, mais qu'il souhaite "vivre à nouveau en sécurité dans ses communautés".