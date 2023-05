Afrique du Sud : les délestages vont s'intensifier en hiver

Les Sud-Africains, qui entrent officiellement en hiver le 21 juin, vont être à la peine ces prochains mois, a prévenu jeudi la compagnie publique d'électricité Eskom, qui impose déjà des coupures de courant de 12 heures par jour depuis des mois.

"On va connaître un hiver difficile", particulièrement "rude", a reconnu Calib Cassim, PDG par intérim de la société, lors d'une conférence de presse à Johannesburg.

Eskom, qui fournit la très grande majorité de l'électricité du pays, est plombée par un parc de centrales à charbon vétustes et défaillantes. La société n'arrive pas à fournir au niveau des besoins et l'arrivée du froid va accroître la demande et donc l'ampleur des délestages, pour éviter un effondrement du réseau.

Un "black-out total est peu probable", a cependant tenté de rassurer M. Cassim.

Mais "l'hiver sera très, très serré en termes d'offre et de demande", a ajouté Segomoco Scheppers, responsable de la transmission chez Eskom. "Les scénarios des perspectives hivernales montrent que les délestages pourraient s'intensifier".

Les centrales à charbon qui fournissent 80% de l'électricité du pays le plus industrialisé d'Afrique sont à l'agonie : trop vieilles, mal entretenues, leurs budgets détournés par la corruption, elles tombent en panne sans cesse. Le pays n'a connu aucune journée sans coupure depuis la période de Noël, en plein été austral.