"La Petite Sirène" : l'Afro-Américaine Halle Bailey rafle les éloges

La toute nouvelle adaptation de la petite sirène, tant attendue, a été présentée pour la première fois hier, au Hollywood Boulevard, à Los Angeles.

Le casting de l'actrice afro-américaine Halle Bailey dans le rôle de la première princesse noire de Disney en live action a inspiré un grand nombre de jeunes filles noires à travers le monde. Malgré les critiques de certains détracteurs, la star de 23 ans se dit honorée d’avoir eu le rôle.

"Ce moment représente beaucoup pour moi, en particulier pour les magnifiques bébés qui peuvent ainsi voir leur propre reflet. Je suis honorée de faire partie de ce projet et d'être l'une des princesses, car pour moi, Brandy était Cendrillon et Anika Rose la princesse Tiana. Alors, le fait de pouvoir continuer et de vivre ce genre d'héritage est vraiment excitant, et je suis tout simplement reconnaissante", explique l'actrice.

Basé sur le conte original de Hans Christian Andersen et sur la version animée de Disney de 1989, le film de Rob Marshall suit la sirène Ariel qui passe un accord avec Ursula pour renoncer à sa voix afin de pouvoir rencontrer son véritable amour, le prince Éric, sur la terre ferme.

Le choix d’Halle Bailey, une actrice noire pour le rôle d’une princesse historiquement blanche, à créer beaucoup d’émoi sur la toile. Pour les réalisateurs, ce choix n’est pas motivé par une question de couleur de peau mais bien par le talent de l’actrice.

"Qui l'eût cru ? Nous l'avons choisie parce qu'elle était la meilleure pour le rôle. Oui, c'est vrai. Et puis, vous savez, et puis ça a pris une vie toute seule, n'est-ce pas ? Après qu'on l'ait choisie," s'exclamait John DeLuca, producteur du film.

"Je dois dire, vous savez, nous nous sommes appuyés sur la mythologie pour, comme, les sept sœurs. Nous les avons créées à partir des sept filles de Triton. Et cela s'est prêté très naturellement à une expérience mondiale et à un casting mondial. Et cela nous a semblé tout à fait juste. Je veux dire que nous l'avons fait tout au long de notre carrière, alors c'était naturel. Mais cela n'a pas été poussé, ni "woke," ajoute Rob Marshall, le réalisateur.

Jodie Benson, qui a incarné Ariel dans le film d'animation de 1989, a fait l'éloge de la performance de Bailey sur la chanson classique "Part of Your World".

"La Petite Sirène" sortira en salles le 26 mai 2023.