"La Petite Sirène" noire fait des vagues

Le remake live-action de la petite sirène version 2023 réalisé par Rob Marshall se veut plus inclusif même si selon certains observateurs le contenu est resté intact.

Les costumes, les scènes et les angles des caméras sont quasiment identiques à ceux du dessin animé sorti en 1989. Mais des changements subtils modernisent l’histoire d’Ariel, jouée par la jeune actrice américaine Halle Bailey

"Pour ma part, je suis très fière d'être une princesse noire et de montrer à ces enfants que la représentation est si importante et qu'ils peuvent se voir à l'écran. Je suis aux anges, surtout avec cette nouvelle version " explique Halle Bailey.

Et ce changement de la couleur de peau d'Ariel a fait des vagues sur les réseaux sociaux. Face à la polémique, le réalisateur estime qu'il était temps d'adapter le personnage à son ère. Rob Marshall est allé jusqu'à inverser un fait dans le dessin animé, ce n'est pas le prince charmant qui tue la sorcière et sauve la princesse Ariel, mais l'inverse.

Ce trait de caractère transpire également dans la personnalité de l'actrice qui dit s'être appuyée sur sa famille pour faire face aux attaques racistes : oui, c'est sans aucun doute mes amis et ma famille, ma sœur Chloé, et, Jonah qui ont été là pour moi. Tout le monde m'a soutenu pendant cette période et a été très positif, je me suis concentrée là-dessus.

C’est donc une jeune femme déterminée à prendre son destin en mains, et profondément en colère contre les préjugés de son peuple sous-marin et animal sur celui des humains, que les fans de Disney sont appelés à aller voir au cinéma.