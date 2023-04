Les 10 meilleurs films africains selon ChatGPT

L'Afrique a produit certains des films les plus captivants et les plus remarquables de tous les temps. Des drames déchirants aux comédies hilarantes, les cultures riches et diverses du continent ont inspiré les cinéastes à créer des chefs-d'œuvre qui ont résisté à l'épreuve du temps.

La définition d'un film parfait pouvant être subjective, Africanews s'est tourné vers votre chatbot "préféré", ChatGPT, pour établir la liste des dix meilleurs films africains. Il s'agit des films qui ont résisté à l'épreuve du temps et qui ont laissé un impact durable sur l'industrie.

Alors, blâmez l'IA si votre film préféré ne fait pas partie de la liste :

"Black Panther" (2018)

Le premier blockbuster mettant en scène un super-héros noir est devenu un phénomène culturel et a rapporté plus de 1,3 milliard de dollars de recettes, récoltant au passage une nomination à l'Oscar du meilleur film.

Le film met en vedette Letitia Wright dans le rôle de Shuri, la sœur de T'Challa, Angela Bassett dans celui de la reine Ramonda, ainsi que Lupita Nyong'o, Danai Gurira et Winston Duke.

"The Gods Must Be Crazy" (1980)

Ecrit et réalisé par Jamie Uys, ce film se déroulant au Botswana et en **Afrique du Sud,**raconte l'histoire de Xi, un homme du bush du Kalahari, qui trouve une bouteille de Coca-Cola tombée d'un avion et qui est convaincu qu'il s'agit d'un cadeau des dieux.

La bouteille sème la discorde dans la tribu et Xi est envoyé dans le monde inconnu au-delà du Kalahari pour rendre la bouteille aux dieux en la jetant au bout du monde.

"Lionheart" (2018)

L'histoire tourne autour d'une femme ambitieuse, Adaeze, qui travaille comme directrice dans l'entreprise de transport de sa famille, en aidant son père, Chief Obiagu (Pete Edochie) - un riche homme d'affaires Igbo.

En même temps, elle nourrit des aspirations personnelles à prendre la relève de son père à la tête de l'entreprise et à être celle qui fera passer l'héritage familial à une nouvelle génération.

"Tsotsi" (2005)

Ce film sud-africain, qui a remporté l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, raconte l'histoire d'un jeune gangster de Johannesburg qui a une crise de conscience après avoir volé une voiture et découvert un bébé sur la banquette arrière.

"Timbuktu" (2014)

Ce drame franco-mauritanien nommé pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère raconte l'histoire de l'occupation de Tombouctou par des djihadistes et son impact sur la population locale.

En ville, les habitants se soumettent, impuissants, au régime de terreur des djihadistes qui ont pris leur foi en otage. Fini la musique et les rires, les cigarettes et même le football... Les femmes sont devenues des ombres qui tentent de résister avec dignité. Des tribunaux improvisés prononcent chaque jour des sentences absurdes et tragiques.

"Half of a Yellow Sun" (2013)

Ce film dramatique anglo-nigérian basé sur le roman de Chimamanda Ngozi Adichie raconte l'histoire de deux sœurs au Nigéria pendant la guerre du Biafra à la fin des années 1960.

Le film est réalisé par Biyi Bandele et met en vedette Chiwetel Ejiofor, Thandiwe Newton, Onyeka Onwenu, Anika Noni Rose, Joseph Mawle, Genevieve Nnaji, OC Ukeje et John Boyega et a été tourné au Nigéria.

Le film a été présenté en avant-première dans la section Présentation spéciale du Festival international du film de Toronto 2013 et a reçu un accueil mitigé de la part des critiques.

"Moolaadé" (2004)

Ce film sénégalais a remporté le prix Un certain regard au Festival de Cannes et raconte l'histoire d'une femme qui refuse que sa fille subisse une excision.

"Viva Riva ! (2010)"

Ce film congolais est un thriller policier qui se déroule à Kinshasa et raconte l'histoire d'un petit criminel qui vole un camion de carburant et se retrouve pris dans un dangereux jeu du chat et de la souris.

"The Wound" (2017)

Ce film sud-africain a créé la controverse pour sa représentation de la tradition Xhosa de la circoncision masculine et raconte l'histoire d'un jeune homme qui subit le rituel et les complications qui en découlent.

"Sankofa" (1993)

Ce film ghanéen est un drame historique qui raconte l'histoire d'une Afro-Américaine d'aujourd'hui qui est transportée dans une plantation du Sud de l'antebellum.

Mona est mannequin et Afro-américaine. Elle est envoyée au Ghana, à Cape Coast, pour une série de photos. Mais sur place, alors qu'elle visite les ruines du port d'où partaient les bateaux transportant les esclaves vers les Amériques, elle est prise de malaises et sent une présence inexplicable l'entourer.