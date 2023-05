Zimbabwe : un divorce révèle la richesse amassée par la famille Mugabe

Le divorce engagé par la fille de l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe, mort en 2019, a levé le voile sur l'extrême richesse amassée par la famille de l'ancien dirigeant, des documents judiciaires répertoriant des biens d'une valeur de près de 80 millions de dollars.

Bona Mugabe, 33 ans, a engagé une procédure de divorce d'avec Simbarashe Mutsahuni Chikore, un ancien pilote de ligne, après neuf ans de mariage.

Dans des documents judiciaires vus par l'AFP, Simbarashe Mutsahuni Chikore répertorie les actifs appartenant uniquement à Bona Mugabe ou détenus conjointement par le couple : des dizaines de propriétés, des fermes, des voitures de luxe et près d'un million de dollars en liquide.

Simbarashe Mutsahuni Chikore s'oppose au divorce mais réclame, s'il était accordé, de bénéficier de la garde conjointe de leurs trois enfants et d'une part des actifs que le couple a acquis ensemble.

La diversité et la valeur des actifs répertoriés dans le cadre de sa requête risquent de susciter la colère de nombreux Zimbabwéens, au moment où le pays lutte contre la pauvreté, des coupures d'électricité récurrentes et une sévère inflation.

Parmi les actifs, figurent 21 fermes et plus de 25 propriétés dans les quartiers chics de la capitale Harare, dont l'une évaluée à 40 millions de dollars, et un hôtel particulier à Dubaï.

Simbarashe Mutsahuni Chikore recense aussi de nombreuses voitures, dont une Rolls Royce d'une valeur de 800 000 dollars et trois Range Rovers.

Bona Mugabe détient en outre "une somme substantielle d'argent liquide en devises étrangères, dont le montant exact devrait être divulgué au tribunal", et a retiré "des espèces d'une somme de 760 000 dollars dans un sac" de la résidence du couple, selon les documents.

Robert Mugabe, qui a dirigé le pays de son indépendance de l'empire britannique en 1980 jusqu'en 2017, chassé par un coup d'Etat, est mort à Singapour en 2019 à l'âge de 95 ans.

Les détails de sa succession publiés en 2019 ont montré qu'il avait laissé derrière lui 10 millions de dollars, 10 voitures, une ferme et deux maisons, des voix estimant alors que la richesse de la famille était largement plus conséquente.