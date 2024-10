Le Zimbabwe confirme l'indemnisation des fermiers expropriés sous Mugabe

Le Zimbabwe a annoncé qu'il allait indemniser les agriculteurs blancs, locaux et étrangers, qui ont perdu leurs terres et leurs biens il y a plus de 20 ans lors des saisies agricoles destinées à réparer certains des torts causés par le colonialisme.

Environ 4 000 fermiers blancs ont perdu leur maison et des pans entiers de terre lorsque le président du pays à majorité noire, Robert Mugabe, a lancé en 2000 le programme de redistribution souvent chaotique, qui a parfois tourné à la violence. M. Mugabe, qui est décédé en 2019, a déclaré que ce programme visait à remédier aux inégalités foncières de l'époque coloniale, après que le pays d'Afrique australe eut obtenu son indépendance de la minorité blanche en 1980.

Le ministre des Finances, Mthuli Ncube, a annoncé mercredi lors d'une réunion avec des diplomates que son gouvernement avait approuvé 441 demandes d'indemnisation d'une valeur de 351,6 millions de dollars émanant d'agriculteurs blancs locaux et 94 demandes d'étrangers d'une valeur de 196,6 millions de dollars, mais seulement 1%, soit 3,5 millions de dollars, seront versés en espèces aux agriculteurs locaux qui ont perdu des terres. Le solde, a précisé M. Ncube, sera payé par l'émission d'obligations du Trésor.

Les étrangers recevront un montant initial de 20 millions de dollars qui sera réparti de manière égale entre les 94 demandeurs du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Suisse et de plusieurs pays d'Europe de l'Est, a-t-il précisé.

Foules violentes

Les fermiers blancs qui possédaient la majorité des meilleures terres agricoles ont été expulsés de leurs exploitations, souvent par la force, par des foules violentes dirigées par des vétérans de la guerre d'indépendance des années 1970. Selon Human Rights Watch, certains agriculteurs et leurs employés sont morts ou ont été gravement blessés lors de ces violences, qui se sont traduites par des passages à tabac et des viols.

Les saisies ont gravement affecté l'agriculture commerciale, obligeant un pays qui était un producteur et un exportateur régional clé de denrées alimentaires à dépendre de l'aide des donateurs. Le secteur agricole du Zimbabwe s'est redressé ces dernières années, mais les récentes sécheresses constituent désormais le principal défi.

L'indemnisation des agriculteurs locaux ne porte pas sur les terres - qui, selon le gouvernement de Mugabe, ont été confisquées à la majorité noire du Zimbabwe sous le colonialisme - mais sur les infrastructures telles que les bâtiments, les puits et le matériel d'irrigation. Toutefois, les étrangers couverts par des accords visant à protéger la propriété des investisseurs étrangers seront payés à la fois pour les terres et pour les infrastructures.

Paiements

Les paiements devraient être effectués au cours du dernier trimestre de 2024, a déclaré le ministre des Finances, M. Ncube. Depuis 2022, le Zimbabwe est en pourparlers avec ses créanciers, sous la houlette de la Banque africaine de développement, afin de restructurer sa dette de 21 milliards de dollars, l'indemnisation des fermiers blancs étant un point d'achoppement.

En 2020, le gouvernement du président Emmerson Mnangagwa a signé un accord de compensation avec les fermiers blancs. M. Mnangagwa, qui a pris le pouvoir en 2017 après que Mugabe a été contraint de démissionner à la suite d'un coup d'État populaire, a cherché à impliquer les fermiers blancs et les a même encouragés à demander de nouvelles terres.

Toutes les terres agricoles appartiennent désormais au gouvernement et ceux qui les occupent ne peuvent le faire qu'en vertu d'un bail. Toutefois, dans le cadre d'un changement de politique majeur, le gouvernement a annoncé ce mois-ci son intention d'autoriser les bénéficiaires du programme de réforme à vendre les terres qu'ils ont acquises, mais uniquement à des "Zimbabwéens indigènes", une référence aux Zimbabwéens noirs.

Cette décision a suscité de nombreuses critiques, en particulier parce que certaines personnes ayant des relations politiques sont devenues propriétaires de plusieurs fermes dans le cadre de la redistribution des terres destinée à aider les pauvres, et qu'elles peuvent désormais en tirer profit.