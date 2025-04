Zimbabwe : des fermiers spoliés rejettent l'accord de compensation

Un groupe représentant un grand nombre de fermiers blancs dont les terres ont été saisies lors des réformes agraires au Zimbabwe il y a plus de 20 ans a rejeté un accord de compensation et a déclaré vouloir rouvrir les négociations avec le gouvernement.

Le groupe a critiqué les compensations que certains agriculteurs ont acceptées, les qualifiant de "symboliques". Mercredi, rien ne laissait présager la réouverture des négociations par le gouvernement de ce pays d'Afrique australe. Il a déclaré que l'accord d'indemnisation représentait la fin du conflit.

Environ 4 000 fermiers blancs ont perdu leur maison et des pans entiers de terre lorsque Robert Mugabe, alors président de ce pays à majorité noire, a lancé le programme de redistribution en 2000. Mugabe avait souligné la nécessité de remédier aux inégalités foncières de l'ère coloniale après que le pays d'Afrique australe a obtenu son indépendance de la minorité blanche en 1980.

Le ministre des Finances du Zimbabwe, Mthuli Ncube, a annoncé la semaine dernière que le gouvernement avait commencé à verser des indemnités aux fermiers blancs qui avaient perdu leurs terres et leurs biens au cours des réformes. Il a déclaré que le gouvernement avait approuvé le versement de 3,1 millions de dollars, ce qui équivaut à 1 % de la demande totale d'indemnisation, qui s'élève à 311 millions de dollars.

Selon l'accord conclu, les fermiers recevront 1 % de leur demande en espèces, le reste étant réglé par l'émission d'obligations du Trésor sur une période de 10 ans.

Un premier groupe de 378 agriculteurs a déjà été indemnisé sur les 740 exploitations dont l'indemnisation a été approuvée, ce qu'a confirmé Andrew Pascoe, qui représente les agriculteurs bénéficiaires. Il a déclaré qu'ils étaient "extrêmement reconnaissants".

Le groupe dissident, qui représente près de la moitié des 4 000 agriculteurs commerciaux, a affirmé que ceux qui acceptaient les paiements le faisaient en désespoir de cause.

"Le nombre limité d'agriculteurs qui ont accepté l'accord révisé du gouvernement l'ont généralement fait parce qu'ils sont sans ressources et ont besoin de fonds urgents pour se nourrir, se loger et se soigner", a déclaré le représentant Deon Theron.

Il a qualifié l'indemnisation du gouvernement de "fraction minuscule" des 3,5 milliards de dollars à verser en espèces sur cinq ans, conformément à l'accord conclu entre les fermiers blancs et le président Emmerson Mnangagwa en 2020.

L'accord de compensation fait partie des conditions d'une résolution de la dette et d'une stratégie de réengagement international du Zimbabwe après des années de sanctions et d'isolement par les États-Unis et d'autres pays occidentaux en raison de violations présumées des droits de l'homme à l'encontre de ceux qui sont perçus comme des critiques du gouvernement.

Quelques milliers d'agriculteurs possédaient la plupart des terres agricoles de premier choix du Zimbabwe avant la réforme agraire, qui a permis à quelque 300 000 familles noires de se réinstaller sur les terres acquises, selon les chiffres du gouvernement.

Selon M. Theron, la plupart des fermiers blancs ont aujourd'hui entre 70 et 80 ans et il est peu probable qu'ils bénéficient de l'émission de bons du Trésor. "Ils vont dans leurs tombes sans recevoir la moindre compensation. Ils ont besoin d'argent et cela doit leur être versé alors qu'ils sont encore en vie", a-t-il déclaré.

Il a toutefois ajouté que son groupe n'engagerait pas d'action en justice. Il a ajouté que les efforts déployés par son groupe pour rencontrer des représentants du gouvernement ont été vains.

La propriété foncière est un sujet sensible au Zimbabwe et dans les pays voisins, tels que la Namibie et l'Afrique du Sud, en raison des conquêtes coloniales qui ont dépossédé les populations noires locales.

En Afrique du Sud, une nouvelle loi sur l'expropriation des terres a suscité les critiques du président américain Donald Trump, qui la considère comme une violation des droits d'une minorité blanche qui possédait d'immenses étendues de terres. L'Afrique du Sud a rejeté les affirmations de M. Trump.