Soudan : Amnesty International réclame un couloir humanitaire

Alors que les combats entre les troupes des généraux al-Burhan et Daglo se poursuivent. Lundi, au 9 e jour des affrontements Amnesty International a déclaré que de nombreuses personnes, dont des étrangers, restaient bloquées à Khartoum et dans d'autres villes du Soudan.

Les violences, principalement à Khartoum et au Darfour, dans l'ouest, ont fait selon l'Organisation mondiale de la Santé plus de 420 morts et 3 700 blessés.

''La situation est si grave que les gens sont piégés à l'intérieur des maisons et d'autres bâtiments et qu'ils ne peuvent pas s'enfuir. C'est pourquoi Amnesty International demande aux parties au conflit, notamment aux forces d'appui rapide et aux forces armées soudanaises, de garantir un passage sûr aux personnes qui tentent de fuir la violence et à celles qui essaient d'accéder à l'aide humanitaire.'', a déclaré Abdullahi Hassan, chercheur sur la Somalie et le Soudan à Amnesty International.

Lundi après-midi, plusieurs quartiers de Khartoum ont été bombardés selon le syndicat de médecins qui parle de morts et d’une cinquantaine de blessés dans ces nouvelles frappes. C’est dans ce contexte que Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s'est inquiété lundi de la présence du groupe russe Wagner au Soudan.