Paludisme : le vaccin R21 d'Oxford attendu au Kenya

Dans la lutte contre le paludisme, des avancées considérables ont été enregistrées au Kenya avec le vaccin RTS.S opérationnel depuis 2019 dans le pays.

Sauf que depuis que le Ghana a approuvé le 13 avril le récent vaccin R21 de l'Université d'Oxford jugé plus performant que le Mosquirix et adapté aux bébés de 5 à 36 mois, les mères kényanes sont impatientes. Elles rêvent de le voir arriver plutôt dans leur pays.

"Il est très important que les spécialistes de la recherche essaient d'investir des ressources et du temps pour mettre au point un vaccin unique qui aidera à gérer cette maladie une fois pour toutes pour les mères, afin de réduire les cas de mortalité infantile " souligne une mère.

Cependant, il faudra encore attendre. L'Organisation mondiale de la santé doit encore approuver le nouveau vaccin R21 à la fin des derniers essais qui sont toujours en cours au Burkina Faso, au Kenya, au Mali et en Tanzanie, et les résultats sont attendus dans le courant de l'année. À Kisumu, dans l'ouest du Kenya où le paludisme est endémique, les mères critiquent la lenteur du déploiement du nouveau vaccin R21.

"Ce n'est pas la première fois qu'elle est atteinte par le paludisme. Elle a déjà souffert du paludisme et a été soignée, mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus grave. Je voudrais lancer un appel : s'il existe un médicament qui peut arrêter cette maladie, nous en avons besoin. J'ai déjà beaucoup dépensé (pour soigner mon enfant). S'il existe un traitement disponible, qu'il nous aide, car le coût de la vie a tellement augmenté que je me demande parfois si je dois m'occuper des traitements médicaux de mon enfant ou lui acheter de la nourriture ajoute une autre.

Avec le vaccin antipaludique RTS/S, le Kenya a déjà fourni plus d'un million de doses aux enfants de huit comtés, et compte toucher 26 sous-comtés. Dans ces régions, le ministère de la Santé avait constaté une réduction substantielle des cas de paludisme grave et mortel, une diminution des hospitalisations d'enfants et une réduction du nombre de décès d'enfants.

Les résultats d'un essai précédent, publiés l'année dernière, ont montré que chez les enfants vaccinés au Burkina Faso, le vaccin R21 était efficace jusqu'à 80 %, en fonction de la quantité d'un ingrédient stimulant le système immunitaire inclus dans les injections.