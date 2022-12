La lutte contre le paludisme interrompue par la Covid-19

La pandémie de coronavirus a interrompu les efforts de lutte contre le paludisme.

Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié jeudi, 63 000 décès supplémentaires et 13 millions d'infections additionnelles ont été enregistrées dans le monde en deux ans.

"Ainsi, en perturbant les services essentiels de lutte contre le paludisme, en exerçant une pression sur les économies nationales et en provoquant plusieurs autres perturbations, la pandémie a eu un impact, même si les pays ont réussi à éviter le pire scénario. Sur les deux années de la pandémie, nous estimons qu'environ 63 000 décès supplémentaires et environ 13 millions de cas supplémentaires ont été dus aux perturbations pendant la pandémie COVID 19. Les perturbations dues à la pandémie continuent de poser des risques pour la lutte contre le paludisme.... Mais il est important de souligner que même avant la pandémie, les progrès mondiaux contre le paludisme étaient au point mort ..." a déclaré le Dr Abdisalan Noor, Chef de l'Unité d'information stratégique pour la réponse de la GMP, OMS.

Environ 95% des infections au paludisme et des décès enregistrés dans le monde l’an dernier se sont produits en Afrique.

L'OMS estime que l'investissement total dans le paludisme - environ 3,5 milliards de dollars - est inférieur à la moitié de ce qui est nécessaire pour réduire considérablement son impact.

"Nous soulignons les défis de la résistance aux antipaludéens et nous sommes particulièrement préoccupés par son émergence dans la région africaine et l'expansion d'un nouveau vecteur dans la région africaine, Anopheles Stephensi, ainsi que par les défis de nos outils de diagnostic. Ce sont donc les domaines dans lesquels nous avons besoin de nouveaux investissements, à la fois dans la recherche et le développement, mais aussi dans la mise en place d'interventions plus coûteuses." a ajouté le Dr Abdisalan Noor.

Si de nombreux espoirs ont été fondés dans l’autorisation du déploiement plus large du premier vaccin antipaludéen, la réalité a révélé que l’inoculation n’était efficace qu’à 30% environ et nécessitait 4 doses.