Des bactéries pour éradiquer le paludisme ?

Dans le monde entier, des chercheurs étudient différents moyens de lutter contre le paludisme. La malaria est transmise par des moustiques infectés par le parasite plasmodium falciparum.

La maladie est mortelle et survient principalement dans les pays tropicaux.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il existe cinq espèces de parasites, dont le falciparum constitue la plus grande menace pour la vie.

L'OMS indique qu'en 2020, la moitié de la population mondiale était exposée au risque de paludisme, la plupart des décès survenant en Afrique subsaharienne.

Le paludisme est également présent en Asie du Sud-Est, en Méditerranée orientale, dans le Pacifique occidental et dans les Amériques.

Le nombre de décès dus au paludisme a diminué de 29 % entre 2002 et 2021, les pays ayant adopté des tactiques plus agressives pour lutter contre la maladie. Toutefois, les chiffres restent élevés, en particulier en Afrique où les enfants de moins de 5 ans représentent 80 % de l'ensemble des décès dus au paludisme. Le dernier rapport de l'OMS sur le paludisme dans le monde fait état de 247 millions de cas de paludisme en 2021. Le Nigeria, la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Mozambique représentent à eux seuls près de la moitié de ces cas.

En 2013, des scientifiques travaillant pour le géant pharmaceutique GSK ont découvert que les moustiques anophèles, pareillement porteurs d'une bactérie appelée Delftia Tsuruhatensis, étaient incapables de transmettre le paludisme.

C'est ici, dans ce laboratoire de Tres Cantos à Madrid, que cela s'est passé.

La bactérie produit un composé appelé harmane qui semble empêcher le développement du parasite du paludisme.

GSK a surnommé la bactérie TC1, du nom du laboratoire dans lequel elle a suscité tant d'intérêt.

David Barros-Aguirre, chef du laboratoire Tres Cantos de GSK, explique.

"La bactérie pénètre donc dans l'intestin du moustique, même si une seule bactérie y pénètre, elle y reste comme le microbiome, elle reste dans l'intestin du moustique, se reproduit dans l'intestin du moustique et cette bactérie produit un métabolite, un composé, naturellement par elle-même, qui est appelé harmane et c'est le composé harmane qui affecte la viabilité des œufs du parasite", dit-il.

Les chercheurs affirment que la bactérie, tout en empêchant la transmission du parasite, ne modifie pas génétiquement le moustique lui-même.

La bactérie colonise l'intestin du moustique, mais ne modifie pas son ADN, ne modifie pas sa capacité à croître, n'affecte pas sa capacité à vivre comme n'importe quel autre moustique, pas même au niveau de la reproduction, de sorte qu'il n'y a aucun changement affectant la vie, la durée de vie, la propagation du moustique, explique Barros-Aguirre

Le corps du moustique ne sentant pas l'attaque de la bactérie, il est moins susceptible de devenir résistant, selon M. Barros-Aguirre :

"Comme la bactérie n'affecte pas la viabilité du moustique, elle ne créera pas de résistance. Ce n'est pas la même chose qu'un insecticide. Les insecticides tuent les moustiques et ils essaient donc de ne pas être tués et d'échapper à cette détresse, parce que cela ne les dérange pas, ils n'essaieront pas d'y résister."

GSK collabore actuellement avec l'université Johns Hopkins aux États-Unis pour développer la bactérie afin de l'utiliser contre le paludisme, mais cela devrait prendre des années.

En outre, cela ne permettra pas de trouver une solution complète au problème du paludisme.

Barros-Aguirre explique qu'il s'agit d'un outil supplémentaire dans l'armure contre la maladie.

"Il s'agit d'un outil ciblé, d'un outil ciblant le moustique, et ce n'est qu'un outil de plus. Pris isolément, il n'apportera pas le remède que nous souhaitons, car nous avons besoin d'un traitement, d'une prévention et d'un contrôle de la transmission par le moustique."