L’OMS salue la distribution du vaccin antipaludique en Afrique

Quelque 18 millions de doses du premier vaccin antipaludique RTS,S vont être acheminés dans 12 pays d’Afrique jusqu’en 2025, ont annoncé mercredi l’Organisation mondiale de la santé, l’Unicef et l’Alliance du vaccin.

Près 1.6 million des vaccins mis au point par le groupe pharmaceutique britannique GSK ont déjà été administrés dans trois pays tests.

"Premier vaccin contre le paludisme, le vaccin RTS,S a été administré à plus de 1,6 million d'enfants au Ghana, au Kenya et au Malawi. Il s'est avéré sûr et efficace, entraînant une réduction substantielle des cas graves de paludisme et une diminution du nombre de décès d'enfants", a exprimé Tedros Ghebreyesus, directeur général de l'OMS.

En 2021, 96% des décès dus au paludisme dans le monde se sont produits en Afrique.

Plus de 30 pays africains ont indiqué vouloir recevoir des doses. En plus des trois pays tests, qui continueront à recevoir des doses, neuf autres pays, dont le Bénin, le Liberia et l’Ouganda, bénéficieront des doses.

"Je pense qu'il est très important de se rappeler que presque chaque minute, un enfant meurt du paludisme et l'introduction du vaccin antipaludéen comme un atout supplémentaire dans la boîte à outils pour lutter contre la maladie grave, les décès qui surviennent, est une étape essentielle" a ajouté Katherine O'Brien, directrice de la vaccination, des vaccins et des produits biologiques à l'OMS.

Les premiers vaccins devraient arriver au cours du dernier trimestre 2023, pour être déployés début 2024.

L'OMS, l'Unicef et Gavi estiment que la demande mondiale annuelle de vaccins antipaludiques devrait être de 40 à 60 millions de doses d'ici à 2026, puis entre 80 à 100 millions de doses chaque année d'ici à 2030.