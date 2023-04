Festival de Cannes : 2 films africains en lice pour la Palme d'Or

À cinq semaines de la course à la Palme d’Or, le 76e Festival de Cannes a annoncé jeudi sa sélection officielle.

Dix-neuf films sont en lice pour succéder à "Sans Filtre", sacré l'an dernier et dont le réalisateur, le Suédois Ruben Östlund préside le jury cette année.

L'arrivée en compétition d'un premier film, réalisé par une cinéaste sénégalaise, Ramata-Toulaye Sy, ou de la Tunisienne Kaouther Ben Hania, signe aussi une volonté d'accorder une place plus importante au cinéma africain.

"Les regards se tournent davantage vers l'Asie depuis une vingtaine d'années, avec d'autres pays comme le Japon, et maintenant vers l'Afrique parce que c'est de là que viennent un certain nombre de jeunes cinéastes d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Est, d'Afrique anglophone ou d'Afrique subsaharienne, comme le Sénégal qui est en compétition.", a déclaréThierry Fremaux, directeur du Festival de Cannes.

Thierry Frémaux a également souligné le "nombre jamais atteint" de réalisatrices qui concourent pour la Palme d'Or, remporté seulement