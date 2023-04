Sénégal : l'opposition reporte ses manifestations

L'opposition sénégalaise a annoncé vendredi le report de ses manifestations qui étaient prévues lundi 3 avril sur toute l'étendue du territoire. Cette décision intervient après la condamnation à 2 mois de prison avec sursis d'Ousmane Sonko.

La coalition YEWWI ASKAN Wi, dit avoir pris cette décision après avoir échangé avec des hauts gradés des Forces de défense et de sécurité. De plus dans son communiqué, l'opposition accuse le pouvoir d'être le seul responsable des tensions politiques actuelles et promet de tout mettre en œuvre pour libérer les prisonniers politiques.

Présenté souvent comme un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest, le Sénégal traverse depuis ses derniers mois une crise multiforme. Entre les critiques de l'opposition envers une justice dite politisée, les répressions attribuées aux forces de police lors de manifestation, et d'un autre côté le pouvoir qui pointe du doigt le rôle de l'opposition dans l'aggravation de la situation, ce pays inquiète les observateurs. Surtout que le Sénégal, doit tenir en 2024, l'élection présidentielle qui s'annonce très disputée tant dans les urnes que dans les rues.