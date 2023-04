Sénégal : une coalition contre un 3e mandat de Macky Sall

Au Sénégal, une coalition d’opposants au troisième mandat du président Macky Sall s’est réunie au sein du Mouvement des forces vives du Sénégal F24. Plus d’une centaine d’organisations politiques et de la société civile ont appelé à faire barrage à cet éventuel troisième mandat du président sortant.

Mamadou Mbodj, coordinateur des forces vives F24, a lu la charte des revendications de cette coalition: "Le F24 compte se dresser devant le régime en place pour s’opposer farouchement à cette tentative de confiscation du droit. Comme première action, le F24 invite les Sénégalais à se mobiliser le 12 mai 2023 pour une grande mobilisation contre la troisième candidature anticonstitutionnelle du monsieur Macky Sall."

Plus de 120 groupes ont signé dimanche la charte du Mouvement F24, selon les organisateurs. La coalition réclame aussi la libération des « détenus politiques » arrêtés lors des manifestations liées au procès en diffamation intenté contre Ousmane Sonko.

Pour Hamidou Thiaw, membre de la coalition, c'est la première fois que se liguent sur une même plateforme tous les opposants de Macky Sall :

"D'habitude les plateformes, soit c'était la société civile, soit c'était des politiciens. Aujourd'hui c'est tout le monde. On a vu les leaders de l'opposition se réunir sur cette plateforme, on a vu aussi la société civile et on est vraiment content que tout le monde puisse faire des concessions pour se retrouver sur une plateforme et ça va faire la différence."

Ousmane Sonko, principal opposant à Macky Sall, était présent à cet événement; ce dernier doit être jugé en appel ce lundi 17 avril, après avoir été condamné le 30 mars à deux mois de prison avec sursis et 300 000 euros de dommages et intérêts.