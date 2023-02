Tour du Gabon : 4 Africains dans le top 5

Le Français Geoffrey Soupe (TotalEnergie) a remporté la 16e édition de la Tropicale Amissa Bongo au Gabon, l'une des plus importantes courses cyclistes du continent africain, devant l'Algérien Hamza Amari et le Mauricien Christopher Rougier-Lagane, à l'issue de la 7e et dernière étape, dimanche.

Soupe, 34 ans, avait remporté la première étape mais avait abandonné son maillot jaune de leader au bout deux jours avant de le reprendre samedi, la veille de l’arrivée finale.

C’est la première fois qu’on retrouve quatre coureurs africains dans le top 5 final de la course gabonaise avec Amari (2e), Rougier-Lagane (3e) et les Érythréens Natnael Berhane (4e) et Dawit Yemane (5e).

La 7e et dernière étape s'est achevée à Libreville, la capitale du Gabon, sur un sprint remporté par le Danois Alexander Salby (Bingoal-WB), devant l’Érythréen Henok Mulueberhane et le Russe Sergei Rostovtsev.

La Tropicale Amissa Bongo, qui compte pour le circuit UCI Africa Tour, s'est déroulée dans cinq des neuf provinces du Gabon, petit pays d'Afrique centrale recouvert à 90% d'une dense forêt tropicale. Les coureurs auront parcouru au total 903,2 kms, dans un climat très chaud et très humide.

La course met en compétition des équipes professionnelles internationales ainsi que dix sélections nationales du continent africain.

Classement final de la 16e édition de la Tropicale Amissa Bongo :

1. Geoffrey Soupe (FRA/TotalEnergie) en 20h18:16.

2. Hamza Amari (ALG/équipe nationale d'Algérie) 20h18:45.

3. Christopher Rougier-Lagane (MAU/équipe nationale de Maurice) 20h18:50.

4. Natnael Berhane (ERI/Beykoz Team-Turkey) 20h18:52.

5. Dawit Yemane (ERI/équipe nationale d'Erythrée) 20h18:54.