Depuis ce mercredi, le Burundi accueille le premier Tour Cycliste Féminin International. Mis à part le Rwanda absent à la dernière minute, les cinq autres pays ont répondu présents.

Il s’agit du Kenya, de l’Ouganda, de la Tanzanie, de la République démocratique du Congo (RDC) et le Burundi. Une occasion pour les cyclistes féminins de montrer leur capacité. Et malgré leur faible expérience, elles comptent aller plus loin.

Annick Kaneza, cycliste burundaise

« Je suis très satisfaite. Cette étape s’est bien terminée. Moi, j’ai commencé à conduire le vélo depuis 2020 quand j’étais en 8ème. Dans les jours à venir, je rêve continuer jusqu’à atteindre le niveau mondial.»

Assistant à la première étape sur une distance de 40,5 km, à Bujumbura, capitale économique, les spectateurs n’ont pas caché leur satisfaction. Ils encouragent les athlètes.

« C’est un bon spectacle. Je suis très contente. Mes filles ont de l’avenir, elles sont là. Je leur souhaite la victoire »

Les trois premières gagnantes de la première étape sont deux kényanes et une Ougandaise. Et une burundaise a occupé la quatrième place. Après cette première étape, les entraîneurs ont vu les points à corriger pour remporter cette compétition.

Prosper Ngenzirabona, entraîneur burundais

« Je compte juste améliorer le point de vue d’attaque et aussi le point de vue d’échappée. Parce que nous avons formé, c’était au niveau de deux équipes mais j’ai vu que l’équipe A c’est l’équipe qui a bien travaillé, qui a bien joué. Dans ce cas, je vais essayer maintenant de faire le travail en groupes pour que je puisse gagner les tours qui restent »

En tout, ces cyclistes vont faire 358,5 km à travers les provinces du pays. La deuxième étape se tiendra ce jeudi sur une distance de 57 km entre Gitega et Karusi au centre du Burundi. Ce premier Tour Cycliste Féminin International du Burundi se clôture, dimanche le 28 novembre 2021.