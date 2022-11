Afrique du Sud : le chômage baisse légèrement à 32,9%

Le chômage en Afrique du Sud a faiblement baissé pour le troisième trimestre d'affilée en dépit de coupures régulières d'électricité dans tout le pays affectant l'économie, a annoncé mardi l'agence gouvernementale des statistiques (StatsSA).

Entre juillet et septembre, le taux de chômage a diminué de 1% par rapport au second trimestre et touche désormais 32,9% de la population active, selon les statistiques officielles.

Le chômage est en baisse depuis le début de l'année. Lors des deux trimestres précédents, il avait faibli de 0,8% puis de 0,6%. Il était de 35,3% à la fin de 2021.

Jusqu'au début de l'année, la première puissance industrielle africaine, dont l'économie a été durement frappée par la crise du Covid, avait enregistré une hausse continuelle du nombre de sans-emplois depuis juillet 2020.

StasSA explique qu'au troisième trimestre, 204 000 emplois ont été créés, notamment dans l'industrie manufacturière, le commerce, le bâtiment et les transports.

Pauvreté, inégalités et chômage restent omniprésents en Afrique du Sud, alimentant manifestations et sentiment anti-étrangers.

Les jeunes sont les plus affectés avec un taux de chômage à 45,5% pour la tranche des 15 à 34 ans.

Le problème chronique de pénurie d'électricité s'est aggravé cette année, la compagnie publique Eskom, gravement endettée, ne parvenant pas à répondre à la demande et à entretenir ses centrales à charbon vieillissantes.

Un plan d'investissement de 98 milliards de dollars pour la transition énergétique du pays a été approuvé au début du mois à la COP27 en Egypte.